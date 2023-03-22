Emek ve Özgürlük İttifakı ne zaman "Kılıçdaroğlu" diyecek?

Emek ve Özgürlük İttifakı, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmama kararı aldı, ancak Kılıçdaroğlu'nun ismi dillendirilmedi. Peki ittifak kimi, nasıl destekleyecek?

Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bileşenleri Emekçi Hareket Partisi (EHP), Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF), Türkiye İşçi Partisi (TİP) ve Toplumsal Özgürlük Partisi'nin (TÖP) düzenledikleri basın toplantısı ile cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair aday kararını açıkladı. HDP'nin öncülüğünde bir araya gelen Emek ve Özgürlük İttifakı, Ocak ayında aldığı cumhurbaşkanı adayı çıkarma kararından vazgeçti.

İttifak deklarasyonunu okuyan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayacağımızı deklere ediyoruz, bu kararı paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı. Deklarasyon metninde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil herhangi bir isim ifade edilmedi, ancak açıklamada Kılıçdaroğlu "tarif" edildi.

20 Mart görüşmesi ilk adım

Deklarasyonda yer verilen "Türkiye'nin en temel ihtiyacı halkın egemenliğine dayanan gerçek ve güçlü bir demokrasidir", "Kürt sorununda demokratik ve barışçı bir çözüm için Meclis'in asli bir irade olarak görüldüğü, tüm muhatapların şeffaf bir diyalog ekseninde özgür bir tartışma yürütebildiği, yurttaşların eşit, özgür ve barış içinde bir geleceği kuracağı günler bütün vicdan sahibi insanlarımızın özlem ve talebidir" gibi ifadelerin Kılıçdaroğlu'nun 20 Mart'ta HDP ile görüşmesinde dile getirdiği görüşlerle benzerlikler taşıdığı şeklinde yorumlandı.

Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesinde verdiği mesajların ittifak paydaşları tarafından desteklendiği, ayrıca TİP ve EMEP gibi partilerin de Kılıçdaroğlu'nun ziyaretini beklediği kaydediliyor.

Emek ve Özgürlük İttifakı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkarmayağını açıkladı. Fotoğraf: DHA

Kılıçdaroğlu ismi ne zaman isimlendirilecek?

İttifak açıklamasında Kılıçdaroğlu'nun ismi açıkça ifade edilmese de "demokrasi" mesajıyla genel bir tarif yapıldı. İttifak temsilcileri de toplantı sonrası yaptıkları değerlendirmelerde "Kılıçdaroğlu'nu demokrasiyi geliştirebilecek bir güç olarak görüyoruz. Ancak bu açıklamadan 'Kılıçdaroğlu'na destek verildi' gibi bir anlam çıkmamalıdır. Süreçte bu isimlendirme ittifak partilerince yapılacaktır. Çok fazla seçenek olduğunu da zaten düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Alınan bilgilere göre Kılıçdaroğlu'nun adı daha çok sahada ve mitinglerde dillendirilecek. Kılıçdaroğlu'nun "demokratikleşme", "Kürt sorunu" başlıklarında verdiği mesajlar yakın takipte olacak. HDP, 2019 yılındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi için yapılan seçimlerinde de aday çıkarmayarak fiilen Ekrem İmamoğlu'nu desteklemişti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de benzeri bir yol izlenecek.

"İsim vermenin anlamı yok"

Toplantıyı izleyen Kürt siyasetinin önemli isimlerinden Ahmet Türk de gazetecilerin "Kılıçdaroğlu'na destek verecek misiniz?" sorusuna, "Biz demokrasiye destek veriyoruz. Demokratik bir Türkiye mücadelesi veriyoruz. Adres göstermenin bir manası yok zaten seçenekler ortadadır. Demokratik bir seçenek desteklenecektir. Bizim için Türkiye'nin geleceği, demokratik siyasetin güçlü hale gelmesi, halk iradesinin tanınması, iradeye saygı gösterilmesi gerekmekte. Bu ülkede kayyumlar atanıyor, Kürt siyasetçiler kıskaca alınıyor. Bu hukuksuzluğa haksızlığa karşı demokratik bir gelecek mücadeledir. Bir isim vermenin anlamı da yok" ifadelerini kullandı.

Ahmet Türk, Kılıçdaroğlu'nun HDP görüşmesindeki açıklamalarını da "Doğru bir yaklaşımdır, bunu destekleriz" sözleri ile değerlendirdi.

"Siyasi stratejimiz net"

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da toplantı sonrası yaptığı açıklamada "Siyasi stratejimiz net; biz bu iktidarı göndereceğiz, bu düzeni değiştireceğiz. Bu bizim Türkiye halklarına karşı tarihi sorumluluğumuz ve demokratik görevimizdir. Hep birlikte başaracağız, hep birlikte kazanacağız" dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise "Bu açıklama bir irade beyanıdır. Bütün muhaliflere sorumluluk çağrısıdır. Gün hiçbirimizin kendisini, partisini, ittifakını düşünme günü değil" diye konuştu. EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz de "İttifakımız değerli bir çalışma yaptı. Adayın belirlenmesi sürecinde adayımızın çekilmesi üzerine milyonlarla görüşerek bu irade ortaklaştı. Deklarasyonda milyonların iradesi var. Bizim için esas olan şey başkanlık yetkileri ve bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin lağvedilmesidir" dedi.

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