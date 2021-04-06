EMA iki aşıyı mercek altına alıyor

Avrupa Birliği'ne (AB) bağlı ilaç değerlendirme ve denetleme kurumu Avrupa İlaç Ajansı (EMA), koronavirüse karşı AstraZeneca ile Johnson & Johnson şirketleri tarafından geliştirien aşıları olası yan etkileri ile ilgili incelemeye aldığını duyurdu.

EMA tarafından cuma günü yapılan açıklamada, AstraZeneca aşısında, çok nadir görülen bir damar hastalığı olan "kaçış sendromuna" ve Johnson & Johnson aşısında da kan pıhtılaşmasına neden olabileceği ile ilgili şüphelerin araştırılacağı bildirildi.

Ajans, İngiltere-İsveç ortaklığında geliştirilen AstraZeneca aşısının şu ana dek beş kez, kaçış sendromu (Capillary leak syndrome) hastalığına yol açtığına dair kuşku uyandıran vaka yaşandığını ifade etti. Kanın yoğunlaşması ve tansiyonun düşmesi gibi bulgularla kendini gösteren söz konusu hastalıkta damarlardan protein, mineral ve suyun sızması sonucu hastada kendini yineleyen şok atakları, ağır halsizlik ve yorgunluk görülüyor.

EMA henüz iki gün önce AstraZeneca aşısı ile, bazıları ölümle sonuçlanan onlarca kan pıhtılaşması (tromboz) vakası arasındaki olası bağı araştırmış ve aşının faydasının taşıdığı riskten çok daha fazla olduğunu belirterek, kan pıhtılaşmasının, "çok nadir görülen yan etki" olarak değerlendirilmesini tavsiye etmişti. AstraZeneca aşısı Almanya'da prensip olarak sadece 60 yaş üstündeki kişilere uygulanıyor.

Johnson & Johnson aşısında da tromboz kuşkusu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeili ilaç şirketi Johnson & Johnson tarafından geliştirilen aşı da, bu aşıyı yaptıran kişiler arasında, biri ölümcül olmak üzere dört tromboz vakası yaşanması nedeni ile EMA yetkilileri tarafından incelemeye alındı.

İlaç Ajansı, her iki aşı ile yaşanan rahatsızlıklar arasında nedensel bir bağ olup olmadığının henüz bilinmediğini ifade etti.

Geçen ay AB'de kullanım ruhsatı alan Johnson & Johnson aşısı, ABD'nin aksine henüz Avrupa'da uygulanmaya başlanmadı. Söz konusu aşının ilk sevkiyatının 19 Nisan'da yapılmasını bekleyen AB Komisyonu, haziran ayı sonuna dek 55 milyon doz aşının beklendiğini daha önce açıklamıştı.

Diğer üreticilerin aşılarından farklı olarak Johnson & Johnson aşısını bir kere uygulamak, gerekli olan korumayı sağlaması açısından yeterli oluyor.

AFP/ET,JD

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