Elektrikli araçların tamiri çok daha pahalı

Almanya'da trafik kazası sonrasında hasar oluşan elektrikli araçların tamirat masraflarının, karşılaştırılabilir içten yanmalı motorlu bir aracın tamirine göre çok daha yüksek olduğu belirlendi.

Alman Sigortalar Birliği (GDV) tarafından Pazartesi günü yayınlanan verilere göre, geniş kapsamlı kasko sigortasına sahip olan ve kaza yapan araçların hasarlarının tamiri, elektrikli motora sahip araçlarda, benzin veya dizel ile çalışan motorlara sahip araçlara göre ortalama yüzde 25 daha yüksek olarak kaydedildi.

GDV, söz konusu verileri elde etmek için, birbirleriyle karşılaştırılabilecek nitelikte 38'er elektrikli ve içten yanmalı motora sahip aracı teste tâbi tuttu. Belirlenen modellerin üç yıllık süre zarfında maruz kaldığı kazalar ve tamir maliyetleri kayıt altına alınarak değerlendirmeye tâbi tutuldu.

Ana sorun: Batarya

Yüksek maliyetlerin nedeninin temelinde bataryaların güvensizliğinin olduğunu vurgulayan GDV, otomobil üreticilerine, üretim sürecinde, araçların bataryaların kaza durumunda daha iyi korunmasını sağlayacak şekilde tasarlanması çağrısında bulundu.

GDV Genel Müdürü Jörg Asmussen, "Trafik kazalarından sonra, bataryalar sıklıkla tamamen değiştirilmek zorunda kalınıyor. Buna ek olarak, araçlar çok uzun süre boyunca karantinaya alınıyor veya hatta yangın söndürme konteynerlerinde suyun içine konuluyor. Bu da hâliyle tam hasara yol açıyor" diye konuştu.

Bu yöntemlerin yerini, kaza yapan elektrikli araçlara muamele konusunda açık ve net kriterlerin alması gerektiğini vurgulayan Asmussen, zarar görmüş bataryaların kısmen değişimi veya tamiri için de açık bir rehberin mevcut olması gerektiğini ifade etti. Asmussen, „Araba tamircileri, çekiciler, itfaiyeciler ve bilirkişilerin, ağır zarara uğramış elektrikli araçlara muamele konusunda daha fazla desteğe ihtiyacı var“ serzenişinde bulundu.

2019 yılında Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde şarj edilirken yanmaya başlayan bir araç Fotoğraf: picture-alliance/dpa/Polizei Düren

Hükümetin "ütopik" hedefi

Tüm bunlara rağmen Almanya, elektrikli mobilite bazlı bir gelecek hedefini sürdürüyor.

Almanya'da 2030 yılına kadar caddelerde toplam 15 milyon elektrikli aracın mevcut olması hedefleniyor. Nisan 2024 verilerine göre, Almanya'da trafikte olan 49 milyon binek aracın yalnızca yaklaşık 1 buçuk milyonu elektrikli. Dolayısıyla hükümetin 15 milyon hedefine ulaşılması için, her yıl yaklaşık 1,7 milyon yeni elektrikli aracın tescil edilmesi gerekiyor. Alman otomobil kulübü ADAC uzmanları, bu hedefe ulaşmanın "ütopik" olduğu görüşünde.

Ayrıca AB genelinde, 2035 yılından itibaren içten yanmalı motora sahip yeni araçların satılmasının yasaklanması planlanıyor.

ADAC verilerine göre, Almanya'da elektrikli araçların satışı 2024 yılına girerken ciddi oranda azalmış bulunuyor. 2023'ün Kasım ayında yaklaşık 45 bin, Aralık ayında ise yaklaşık 55 bin elektrikli araç tescil edilirken, bu sayı Ocak 2024'te 22 bine düştü. Birkaç ay 20-30 bin arasında seyreden rakamlar, Haziran ayında yeniden 43 binin üzerine çıktı. Yaşanan bu kırılmanın arka planında, ekonomik sorunlarla boğuşan Alman hükümetinin geçen yılın sonunda elektrikli araç desteğini iptal etmesi yatıyor.

DW,AFP / BÜ,TY

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