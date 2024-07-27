Elektrik faciası: İZSU Genel Müdürü dâhil dokuz kişi serbest

İzmir'de sağanak yağış sırasında iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayla ilgili iki şüpheliye ev hapsi verildi. İZSU Genel Müdürü dâhil dokuz kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İzmir'de iki kişinin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği olayla ilgili önceki gün gözaltına alınan 11 kişiden ikisine ev hapsi verildi, aralarında İZSU Genel Müdürü'nün de bulunduğu dokuz kişiyse tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak yağış sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Bilirkişi raporunun hazırlanmasının ardından aralarında İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu ile Gdz Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel'in de bulunduğu 11 zanlı gözaltına alındı.

Soruşturma çerçevesinde Ordu'da gözaltına alınan bir kişi savcılık tarafından serbest bırakıldı, diğerleri mahkemeye sevk edildi.

İzmir'de gece yarısına kadar süren duruşmada hâkim aralarında Erdoğan, Köseoğlu ve Yüksel'in de bulunduğu sekiz kişinin yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Gdz Elektrik çalışanı olan iki isim için ise ev hapsi kararı verildi. Bu karar doğrultusunda Yapım İşleri Saha Sorumlusu Mürsel Arıcı ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzman Alper Doğan'a elektronik kelepçe takılacak.

Duruşma sürecini mahkeme salonunun önünden takip eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bilirkişi raporundaki tespitler için, "Bunlar bizce gerçekten illiyet bağı olan, hukuken geçerli olan iddialar değildi. Hukukçu arkadaşlarımız dünden beri genel müdürümüzle, genel müdür yardımcımızla beraber bu iddiaların yersiz olduğunu savundular" dedi.

Raporda Gdz Elektrik firmasının kabloları yeterli derinliğe gömmediği, İZSU'nun da mazgal yapımı sırasında kabloları yüzeye yaklaştırdığı, ayrıca iki kurum arasındaki koordinasyonun eksikliğinin olayın yaşanmasında etkili olduğu tespiti yer almıştı.

İzmir'in Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak yağış sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Fotoğraf: DHA

Mahkemenin tutuksuz yargılama kararından memnuniyet duyduğunu söyleyen Tugay, "Dün kurumumuzda mesaisinin başındayken genel müdürümüzün, genel müdür yardımcımızın gözaltına alınış şekli bizleri çok rahatsız etmiştir. Ve o dakikadan itibaren acaba bu süreç hukuka uygun yürüyecek mi diye de bir endişe içerisindeydik. Ancak bugün mahkememiz onların salıverilmesine karar verdi. Ve bu andan itibaren artık bu sürecin hukuken daha doğru işleyeceğine dair bizlerde bir kanaat oluştu" ifadelerini kullandı.

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay gazetecilere açıklamada bulundu. Fotoğraf: ANKA

İZSU Genel Müdürü Erdoğan ise hakkındaki tahliye kararını, "Biz hiçbir zaman ifade vermekten, yargılanmaktan imtina etmedik. Bu anlamda hiç korkmadık. Her zaman gidip adli makamlara süreç boyunca yardımcı olmaya çalıştık. Sürecin bu şekilde bitmesinden son derece mutluyuz. Bizler adına alınmış olan karardan son derece mutluyuz" sözleriyle değerlendirdi.

Olaya ilişkin soruşturma kapsamında şu ana kadar 51 şüpheliden 48'i gözaltına alındı, bu kişilerden 14'ü tutuklandı.

DW,ANKA/MUK,CÖ

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