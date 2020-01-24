 Elazığ için ısıtıcı, battaniye ve gıda çağrısı | TÜRKİYE | DW | 28.01.2020

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TÜRKİYE

Elazığ için ısıtıcı, battaniye ve gıda çağrısı

Elazığ depremi sonrasında Türkiye'nin dört bir yanında yardım kampanyaları sürerken İçişleri Bakanı Soylu, ısıtıcı, battaniye ve koli içerisinde gıda gönderilmesi çağrısı yaptı. Soylu, eski gönderilmemesini istedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Elazığ Valiliğinde düzenledikleri basın toplantısında deprem sonrasında alınan önlemlerle ilgili bilgi verdi.

İçişleri Bakanı Soylu, yardımların tamamını AFAD ile koordine etmeye çalıştıklarını belirterek vatandaşların yapmak istedikleri yardımlarla ilgili  bazı noktalara dikkat çekti. Eski yardım malzemeleri gönderilmemesini isteyen Soylu, gönderilen farklı malzemelerin tasnif ve dağıtımında da güçlük çekildiğini söyledi.

Soylu, "Bizim isteğimiz şu: (Elazığ'a) Isıtıcı, battaniye ve koli içerisinde gıda göndermek isteyen varsa başımızın üzerinedir. Onun dışında biz her şeyi karşılıyoruz" diye konuştu.

Evi hasar gören ya da yıkılan vatandaşlardan toplu barınma alanlarını tercih etmelerini isteyen Soylu, buralarda kapasite bulunduğunu belirtti. İçişleri Bakanı, toplu alanlara hizmet götürmenin tek tek evler önüne kurulan çadırlara göre daha kolay olacağını söyledi.

Soylu, Elazığ'daki depremde ilk yıkılan 58 binanın acil kira yardımının bugün itibarıyla orada oturan kişilerin hesaplarına gönderileceğini de bildirdi.

Koca: Hastanelerde 70 yaralı var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 41 kişinin hayatını kaybettiği afette hastanelere başvuran toplam yaralı sayısının bin 607 kişi olduğunu ve çoğunun taburcu edildiğini belirterek halen hastanelerde tedavi gören 70 yaralı bulunduğunu bildirdi.

Yaralılardan 9'unun yoğun bakım şartlarında takip edildiğini kaydeden Koca, durumu kritik ya da ciddi olan yaralı bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Kurum: Konutlar yıl sonuna kadar tamamlanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise tespit çalışmaları sonucunda elde edilen son verileri ve konut projeleriyle ilgili detayları paylaştı.

700'ü Elazığ olmak üzere bin kişilik ekiple hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Kurum, Elazığ Merkez, Sivrice ve Maden'de toplam 58 yıkık, 428 ağır hasarlı, 296 orta hasarlı bina bulunduğunu, Malatya Doğanyol, Battalgazi, Kale, Pötürge ve Yeşilyurt'ta toplamda 315 yıkık, 2 bin 424 ağır hasarlı, 20 tane de acil yıkılacak bina bulunduğunu kaydetti.

Bakan Kurum, Elazığ Yemişlik'te toplam 10 bin konutluk yeni bir uydu kent inşası gerçekleştireceklerini, Sürsürü Mahallesinde de 10 bin 242 metrekarelik alanda 10 blokta toplam 200 daire yapılacağını açıkladı.

Kurum, Elazığ'da depremin ardından yapılacak konutların yıl sonuna kadar vatandaşlara teslim edileceğini bildirdi.

DW/BK,TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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