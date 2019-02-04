El Salvadorlu eski devlet başkanı Nikaragualı oldu

Yolsuzlukla suçlanan El Salvador eski devlet başkanı Mauricio Funes ülkesine iade edilmemek için Nikaragua vatandaşı oldu. 2016 yılından beri siyasi iltica hakkı tanınan Funes’e vatandaşlık verildiği, Salı günü Nikaragua resmi gazetesinde yayınlandı. 59 yaşındaki siyasetçinin yanı sıra eşi ve iki oğlu da Nikaragua vatandaşlığına geçti.

El Salvador Yüksek Mahkemesi mart ayında Funes’in Nikaragua’dan istenmesine yeşil ışık yakmıştı. Haziran ayında göreve gelen El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele görev döneminin ilk 100 günü içinde Funes’in yargı önüne çıkartılacağı sözü vermişti.

Funes Twitter hesabı üzerinden “Ne bugün ne de hükümetin ilk 100 gününde ne de yıllar boyunca bir iade mümkün. İade anayasa ile yasaklanmıştır” diye yazdı.

Nikaragua anayasası vatandaşların aranmaları halinde başka ülkelere iade edilmesine izin vermiyor.

2009-2014 yılları arasında El Salvador devlet başkanlığı yapan Funes zimmete para geçirme, yolsuzluk ve kara para aklamakla suçlanıyor. Funes hakkında dört ayrı yakalama kararı bulunuyor. Yolsuzluğa konu olan kamu kaynaklarının toplam hacmi ise 351 milyon dolar olarak ölçülüyor.

AP, dpa / EC, BW

©Deutsche Welle Türkçe