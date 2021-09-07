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El Salvador, Orta Amerika'da ülke. Guatemala ve Honduras ile komşudur. Başkenti San Salvador'dur. Nüfusu 7 milyon 300 bindir.
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Hz. Muhammed karikatürlerine yönelik protesto gösterileri değerlendirilirken medeniyetler çatışmasından söz ediliyor, çatışmanın daha sıcak bir mecraya yönelmesinden endişe duyuluyor. Gerçi dünya, 1970 yılında iki komşu ülke, El Salvador ve Honduras’ın bir futbol maçı nedeniyle başlayan ve 4 bin kişinin ölümüne, 12 bin kişinin yaralanmasına, yaklaşık 100 milyon dolarlık tahribata neden savaşa tanık olmuştu. DW’den Vladimir Müller’in yorumu: