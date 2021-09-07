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El Salvador

El Salvador, Orta Amerika'da ülke. Guatemala ve Honduras ile komşudur. Başkenti San Salvador'dur. Nüfusu 7 milyon 300 bindir.

DW Türkçe'nin El Salvador ile ilgili aktardığı haber, yorum ve multimedya içeriklerini bu sayfada toplu halde bulabilirsiniz.

We accept Bitcoin is announced at a barber shop in Santa Tecla, El Salvador, Saturday, Sept. 4, 2021. Starting Tuesday, Sept. 7, all businesses will have to accept payments in Bitcoin, except those lacking the technology to do so. (AP Photo/Salvador Melendez)

Bitcoin'i resmen kullanan ilk ülke El Salvador 07.09.2021

El Salvador, Bitcoin'i yasal para birimi olarak kullanmaya başlayan ilk ülke oldu. Hükümet, bu durumun getireceği avantajlara vurgu yaparken başlatılan uygulama kara para endişesini de beraberinde getirdi.
Ein Mann, der in einem Geschäft arbeitet, das Bitcoin akzeptiert, zeigt ein Handy mit einer Anwendung zum Empfang von Bitcoin. El Salvador will die Kryptowährung Bitcoin zu einem gesetzlichen Zahlungsmittel machen. Er werde in der kommenden Woche einen entsprechenden Gesetzesentwurf in den Kongress einbringen, sagte Präsident Nayib Bukele am Samstag in einer Videobotschaft an die Bitcoin 2021 Conference in Miami. +++ dpa-Bildfunk +++

Bitcoin El Salvador'da yasal ödeme aracı oldu 09.06.2021

Kripto para birimi Bitcoin’in yasal ödeme aracı olmasını sağlayan yasa El Salvador parlamentosunda kabul edildi.

Salvadoran President Nayib Bukele delivers a press conference at a hotel in San Salvador, on February 28, 2021. - Salvadorans went to the polls Sunday to elect new lawmakers and mayors in a vote that could see President Nayib Bukele's backers secure an absolute majority in parliament. (Photo by STANLEY ESTRADA / AFP)

Bitcoin El Salvador'da yasal ödeme aracı oluyor 06.06.2021

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ülkesinde kripto para birimi Bitcoin'in yasal ödeme aracı olacağını duyurdu. Bukele'ye göre böylece istihdam artacak ve binlerce kişinin ekonomik faaliyeti kayıt altına alınacak.
epa04234662 A handout picture taken and released by the Salvadoran Presidency on 31 May 2014 shows outgoing Salvadoran President Mauricio Funes during his last radio program in San Salvador, El Salvador. Elected Salvadoran President Salvador Sanchez Ceren will take office on 01 June 2014. Ceren, from the ruling leftist Farabundo Marti National Liberation Front (FMLN) was elected in the presidential elections last 09 March. EPA/SALVADORAN PRESIDENCY HANDOUT EDITORIAL USE ONLY +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

El Salvadorlu eski devlet başkanı Nikaragualı oldu 31.07.2019

Yolsuzlukla suçlanan El Salvador eski devlet başkanı Mauricio Funes ülkesine iade edilmemek için Nikaragua vatandaşı oldu.

EDS NOTE: GRAPHIC CONTENT - The bodies of Salvadoran migrant Oscar Alberto Martínez Ramírez and his nearly 2-year-old daughter Valeria lie on the bank of the Rio Grande in Matamoros, Mexico, Monday, June 24, 2019, after they drowned trying to cross the river to Brownsville, Texas. Martinez' wife, Tania told Mexican authorities she watched her husband and child disappear in the strong current. (AP Photo/Julia Le Duc) |

El Salvadorlu baba ve kızının üzücü fotoğrafı yankı yarattı 26.06.2019

Bir baba ile kızının Rio Grande Nehri'nden ABD'ye geçmeye çalışırken boğulduklarını gösteren fotoğraf yankı yarattı.
Presidential candidate Nayib Bukele of the Great National Alliance (GANA) greets supporters before casting his vote in a presidential election in San Salvador, El Salvador, February 3, 2019. REUTERS/ Victor Pena NO RESALES. NO ARCHIVES.

El Salvador'a 37 yaşında başkan 04.02.2019

El Salvador'da devlet başkanlığı seçimlerini, başkentin eski belediye başkanı Niyab Bukele kazandı. Ülkede 30 yıldır hüküm süren iki partili sistem sona ererken Bukele yolsuzlukla mücadeleye öncelik vereceğini açıkladı.
17.11.2018, Mexiko, Tijuana: Anwohner der mexikanischen Stadt Tijuana schwenken bei einem Protest gegen die Ankunft von Migranten aus Mittelamerika mexikanische Flaggen. Nach der Ankunft Tausender Menschen aus Mittelamerika macht sich in Tijuana Unmut breit. Dutzende Menschen protestierten gegen die sogenannte Migranten-Karawane. Foto: Omar Martinez/dpa | Verwendung weltweit

Meksikalılar "göçmen kervanını" protesto ediyor 19.11.2018

Orta Amerika’dan ABD’ye ulaşmak için ilerleyen göçmen kervanı Meksika’nın Tijuana kentinde protesto ediliyor. Gösterilere katılanlar, yoksulluktan kaçan binlerce kişiye karşı "istilacılar defolsun" pankartları açtı.
21.10.2018, Mexiko, Ciudad Hidalgo: Mittelamerikanische Migranten marschieren in Richtung USA. Die Migranten aus Honduras, El Salvador und Guatemala haben den Grenzzaun zwischen Guatemala und Mexiko überwunden, um von dort aus bis an die US-Grenze gemeinsam zu marschieren. Nach inoffiziellen Schätzungen sind es rund 4000 Menschen. Sie werden von der mexikanischen Polizei begleitet. Foto: Ivan Sanchez/dpa | Verwendung weltweit

BM: ABD’ye doğru yol alan göçmenlerin sayısı 7 bini geçti 23.10.2018

BM, Honduras, El Salvador ve Guatemala’dan yola çıkarak ABD’ye ulaşmaya çalışanların sayısının 7 bini aştığını açıkladı. Diğer yandan günlerdir yollarda olan kafilede iki Honduraslının hayatını kaybettiği bildirildi.
Flags representing some of the 30 different nations taking part in the 15th African Union Summit flutter at the entrance of the convention hall on the second day of the meeting in Kampala, Uganda on July 26, 2010. AFP PHOTO/MAHMUD TURKIA (Photo credit should read MAHMUD TURKIA/AFP/Getty Images)

Afrika ülkeleri Trump’tan özür bekliyor 13.01.2018

ABD Başkanı Trump’ın Afrika ülkeleri için ''bok çukuru'' gibi aşağılayıcı tabirler kullandığı iddialarına tepki büyüyor. 54 Afrika ülkesi ABD Başkanı'ndan söz konusu ifadeler için özür dilemesini talep etti.

WASHINGTON, DC - 11.1.2018**** U.S. President Donald Trump leads a prison reform roundtable in the Roosevelt Room at the White House, on January 11, 2018 in Washington, DC. State and local leaders joined Trump to discuss programs intended to help prisoners re-enter the workforce among other policy initiatives. (Photo by Mark Wilson/Getty Images)

Trump'tan "bok çukuru" haberlerine yalanlama 12.01.2018

ABD Başkanı Trump; Afrika ülkeleri, Haiti ve El Salvador için "bok çukuru ülkeler" tabirini kullandığına dair çıkan haberleri yalanladı. Trump, "Kullandığım dil bu değildi" dedi.
FILE- In this Thursday, Jan. 4, 2018, file photo, President Donald Trump, accompanied by Secretary of Homeland Security Kirstjen Nielsen, right, speaks during a meeting with Republican Senators on immigration in the Roosevelt Room at the White House in Washington. The Trump administration faces a Monday, Jan. 7, deadline on whether to extend protections that would allow nearly 200,000 Salvadorans to stay in the U.S. legally. Nielsen, who is tasked with making the decision, told the Associated Press last week that short-term extensions are not the answer. (AP Photo/Andrew Harnik, File) |

El Salvadorlu 200 bin kişi ABD'yi terk etmek zorunda 08.01.2018

Trump hükümeti, yaklaşık 17 yıldır ABD‘de yaşayan El Salvadorlu 200 bine yakın kişinin ikamet hakkını iptal etti. ABD'de kendine düzen kurmuş, aile sahibi bu kişilerin Eylül 2019'a dek ülkeyi terk etmesi gerekiyor.

A picture dated November 1989 shows the funeral of six Jesuit priests at the University Jose Simeon Canas (UCA) in El Salvador in November 1989. Twenty Salvadoran soldiers were prosecuted on May 30, 2011 by the Spanish court for the murder of Spanish Jesuit Ignacio Ellacuria, other five religious-four of them also Spanish, and two women, committed on November 16, 1989. Photo: Edgar Romero/dpa Copyright: picture-alliance/dpa/E. Romero

El Salvador'da eski subaylar gözaltına alındı 07.02.2016

El Salvador iç savaşında 6 Cizvit papazın infaz edilmesiyle bağlantılı oldukları sanılan 4 eski subay gözaltına alındı.
Copyright: Christliche Initiative Romero. Zu sehen ist ein Marsch in Gedenken an den ermordeten Erzbischof Oscar Romero. Pressedownload: http://www.ci-romero.de/pressebilder_romero/

Oscar Romero aziz ilan edildi 23.05.2015

El Salvador’da 35 yıl önce faili meçhul cinayete kurban giden Başpiskopos Oscar Romero Papa tarafından aziz ilan edildi.
Former Salvadorean president (1999-2004) Francisco Flores (R) answers questions to the congress in San Salvador, El Salvador on January 7, 2014, during a special commission investigation on the disappearance of a $10 million donation made by the Taiwanese government during his mandate. AFP PHOTO/ Jose CABEZAS (Photo credit should read JOSE CABEZAS/AFP/Getty Images)

Eski devlet başkanına yakalama kararı 07.05.2014

El Salvador eski Devlet Başkanı Francisco Flores hakkında depremde zarar görenler için gönderilen yardım paralarını zimmetine geçirdiği gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı.

Karikatür fırtınası yerine hoşgörü 08.02.2006

Hz. Muhammed karikatürlerine yönelik protesto gösterileri değerlendirilirken medeniyetler çatışmasından söz ediliyor, çatışmanın daha sıcak bir mecraya yönelmesinden endişe duyuluyor. Gerçi dünya, 1970 yılında iki komşu ülke, El Salvador ve Honduras’ın bir futbol maçı nedeniyle başlayan ve 4 bin kişinin ölümüne, 12 bin kişinin yaralanmasına, yaklaşık 100 milyon dolarlık tahribata neden savaşa tanık olmuştu. DW’den Vladimir Müller’in yorumu: