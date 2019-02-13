"El Chapo"ya müebbet hapis cezası

New York'ta yargılanan El Chapo (kısa) lakaplı Meksikalı uyuşturu baronu Joaquin Guzman müebbet artı 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. New York’taki mahkeme Meksika’daki Sinaloa uyuşturucu kartelinin eski elebaşını aralarında uyuşturucu kaçakçılığı ve para aklamanın da bulunduğu 10 ayrı suçtan mahkum etti.

"El Chapo"ya 25 yılı aşkın sürede uyuşturucu ticaretinden kazandığı tahmin edilen 12 milyar 600 bin dolarlık bir para cezası da verdi.

Mahkeme, 11 hafta süren dava sürecinde Sinaloa’nın eski üyelerinin yanı sıra, eski metresi ve eski bir teğmenin de ifadesine başvurulduğunu açıkladı. Tanıkların "El Chapo"nun sahip olduğu sayısız gemi ve uçağı uyuşturucu transferi için nasıl kullandığını detaylı biçimde aktardıkları belirtildi.

Bir başka tanığın uyuşturucu baronunun Meksika’nın eski Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto’ya da 100 milyon dolar rüşvet verdiğini söylediği açıklandı.

Meksika, 2017’de idam cezası verilmemesi koşulu ile "El Chapo"nun ABD'ye iadesini kabul etmişti. 62 yaşındaki "El Chapo", 200 tonun üzerinde kokaini ABD'ye kaçırmakla suçlanıyordu.

DW/SÖ,GA

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