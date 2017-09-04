El Chapo’nun yeni adresi ADX Florence mi olacak?

Meksika devleti tarafından, idam cezasına çarptırılmaması koşuluyla Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) teslim edilen Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın yaklaşık üç aylık yargılanma süreci sona erdi. Jüri heyetinin oy birliğiyle suçlu bulduğu Guzman’ın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasına kesin gözüyle bakılıyor. Şu an New York’un Manhattan bölgesinde özel güvenlikli bir cezaevinde tutulan "El Chapo" (kısa) lakaplı Guzman’ın cezası açıklandıktan sonra nereye nakledileceği ise merak konusu. Daha önce 2001 ve 2015 yıllarında Meksika’da iki kez cezaevinden kaçmayı başaran Guzman’ın bir kez daha firar edememesi için ABD’nin ve dünyanın en güvenlikli cezaevi olarak nitelendirilen ADX Florence’e nakledilmesi bekleniyor.

Modern çağın Alcatraz'ı

Colorado eyaletinde ıssız bir coğrafyada yer alan cezaevindeki mahkumlar arasında, 11 Eylül saldırılarıyla ilgili tutuklu bulunan Zacarias Moussaoui, 2013 yılında Boston Maratonu sırasında bombalı saldırı düzenleyen Cohar Tsarnaev ve ABD’nin en tanınmış mafya liderlerinden Anthony Casso gibi isimler bulunuyor. Yaklaşık 400 mahkum kapasiteli cezaevinde tutuklular günün 23 saatini yaklaşık 8 metrekare büyüklüğündeki hücrelerinde geçiriyor. Bugüne dek hiçbir tutuklunun firar edemediği ADX Florence’e halk arasında "Rocky Mountains’in Alcatraz‘ı" adı takılmış.

Cezaevinden çıkış yok

Aralarında silahlı suç örgütü üyesi olmak, uluslararası uyuşturucu ticareti yapmak, ateşli silah kullanmak ve kara para aklamanın da olduğu 11 ayrı suçtan yargılanan ve hepsinden suçlu bulunan 61 yaşındaki Joaquin Guzman’ın ABD yasalarına göre hayatının geri kalan kısmında cezaevinden çıkma olasılığı yok. Mahkemede yargılandığı sürece ifade vermeyen Sinaloa uyuşturucu kartelinin lideri El Chapo'nun 1989 ile 2014 yılları arasında ABD’ye yaklaşık 155 ton kokain ve büyük oranda diğer uyuşturucu maddelerden soktuğu iddia ediliyor. Guzman’ın ayrıca çok sayıda kişiyi öldürdüğü ve işkence ettiği de mahkemede tanıklar tarafından dile getirildi.

AP, dpa / ET,EC

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