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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu
İBB Başkanı Ekrem İmamoğluFotoğraf: BELGA/dpa/picture alliance
PolitikaTürkiye

Ekrem İmamoğlu Anadolu turuna çıkıyor

Kıvanç El
4 saat önce

Türkiye'nin bazı illerini ziyarete hazırlanan İmamoğlu'nun ilk durağı Kastamonu olacak. İmamoğlu, İBB'nin kardeş belediyeleri ile yaptığı yatırımları da yerinde görecek.

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Adı altılı masanın olası Cumhurbaşkanı adayları arasında anılan ve son olarak hakkında verilen hapis cezasıyla birlikte siyasi yasak istenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan tam da bu süreçte dikkat çeken bir hamle geldi. İmamoğlu, İstanbul'da yoğun nüfusu olan illere gitme kararı aldı.

İmamoğlu ilk olarak 20 Ocak Cuma günü Kastamonu'da olacak. İmamoğlu Kastamonu'da şehir turu atacak, esnaf ve vatandaşla görüşecek. Ardından da bazı açılış törenlerine katılacak. Edinilen bilgiye göre; İmamoğlu, önümüzdeki haftalarda da benzer ziyaretlerini sürdürecek. İmamoğlu'nun Kastamonu'nun ardından Sivas'a gitmesi beklenirken, Malatya, Erzurum, Erzincan, Ordu, Tokat gibi İstanbul'da yoğun yaşayanların olduğu illere de gitmesi planlanıyor.

İmamoğlu Karabük, Artvin, Giresun, Hakkari gibi illerde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile kardeş belediye olan ilçe belediyeleri ile yapılan ortak yatırımları da yerinde inceleyecek. İBB, İstanbul'da nüfusu yoğun olan illerde çeşitli altyapıları üstlenip pazar yeri, otopark gibi yatırımlar yaparken bu illerdeki çiftçilerden de alım yaparak o illerin kazanmasını da sağlıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İstanbul'da 767 bin Sivaslı yaşarken, bu ili 560 bine yakın nüfusu ile Kastamonulular izledi. Bu iki ili de Ordu, Giresun, Tokat, Erzurum, Samsun, Malatya, Trabzon ve Sinoplular takip ediyor.

Genel Merkeze bilgi verildi

Dönem dönem yaptığı il ziyaretleri gündem olan ve kamuoyunda "Cumhurbaşkanlığı adaylığına mı hazırlanıyor" şeklinde yorumlanan Ekrem İmamoğlu'nun ziyaretleri öncesinde CHP Genel Merkezi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da bilgilendirdiği öğrenildi.

İmamoğlu, 2022 yılı Mayıs ayında Artvin, Rize ve memleketi Trabzon'u kapsayan üç günlük Karadeniz gezisine çıkmış ve bu ziyaret siyasette de gündem yaratmıştı. "Cumhurbaşkanı adaylığı hamlesi" olarak yorumlanan ziyaretin CHP yönetiminin onayı olmadan yapıldığı iddia edilmiş ancak her iki taraftan yapılan açıklamalarla bu iddianın doğru olmadığı öne sürülmüştü.

 

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