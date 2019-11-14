 Ege′den Yunan ana karasına mülteci nakli hızlanıyor | AVRUPA | DW | 18.11.2019

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AVRUPA

Ege'den Yunan ana karasına mülteci nakli hızlanıyor

Türkiye’den Yunan adalarına son üç günde 730 sığınmacı geçti. Yunanistan en son 9 aylık bir bebeğin susuzluk nedeniyle öldüğü adalardaki yoğunluğu azaltmak için ana karaya geçişleri hızlandırdı.

Yunanistan'da Midilli Adası'ndaki Moria sığınmacı kampından ana karaya taşınan sığınmacılar - ARŞİV

Yunanistan'da Midilli Adası'ndaki Moria sığınmacı kampından ana karaya taşınan sığınmacılar - ARŞİV

Türkiye’den Yunan adalarına sığınmacı geçişleri azalmadan sürüyor. Cuma, Cumartesi ve Pazar günü 730 kişi Türkiye’nin Ege kıyılarından botla Yunan adalarına geçiş yaptı. Yunan sahil güvenlik birimleri ve Avrupa sınır koruma ajansı Frontex de 658 göçmeni Ege Denizi üzerinde kurtararak Yunan adalarındaki göçmen kayıt merkezlerine getirdi. Yunan resmi kanalı ERT ve yarı resmi haber ajansı ANA-MPA söz konusu sayıları Yunan sahil güvenlik makamlarından aldıkları bilgilere dayandırdı.

Adalardaki yoğunluğu azaltmaya çalışan Yunanistan, ana karaya mülteci nakillerini hızlandırdı. Yunanistan’ın göç ve ilticadan sorumlu makamları Pazartesi günü 179 göçmeni daha ana karaya nakletti.  Midilli, Sakız, Sisam, İleryoz ve İstanköy adalarındaki kamplarda şu anda yaklaşık 36 bin sığınmacının ikamet ettiği belirtiliyor. Kampların kapasitesinin ise sadece 6 bin 200 olduğu, ada üzerindeki küçük kamp ve barınaklarda ise yaklaşık bin 500 kişinin kaldığı kaydediliyor. Yıl sonuna kadar Yunan makamları 20 bin mülteciyi ana karaya taşımayı hedefliyor.

9 aylık bebek susuzluktan öldü

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü 16 Kasım tarihinde Twitter hesabı üzerinden Midilli’de 9 aylık bir bebeğin susuzluktan hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Açıklamada “Birkaç gün önce Moria kampında 9 aylık bir bebeğin şiddetli susuzluktan öldüğü Midilli’deki yerel hastane tarafından bize doğrulandı. Bu yeni trajediden ötürü perişan olduk” denildi. Sınır Tanımayan Doktorlar açıklamasında “Çocuklar Yunanistan’da Avrupa’daki dehşet verici koşullar ve yeterli bakım eksikliği nedeniyle ölüyor. Moria’da bugün yaklaşık 15 bin kişi kapana kısılmış durumda, bunların 5 bini reşit olmayanlar. Onlar bu cehennemden hemen çıkartılmalı” ifadelerine yer verildi.  ANA-MPA konuyla ilgili haberinde ölen bebeğin Kongo vatandaşı olduğunu ve 10 Kasım tarihinde sağlık merkezinde doktor tarafından muayene edildiğini geçti. Doktorun dehidrasyon nedeniyle Midilli hastanesine sevk ettiği bebek yolda hayatını kaybetti.

DW, dpa / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe

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