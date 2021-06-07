 Ege′deki Yunan adalarında sığınmacı sayısı düştü | Avrupa | DW | 30.06.2021

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Avrupa

Ege'deki Yunan adalarında sığınmacı sayısı düştü

Ege Denizi'nin doğusunda bulunan Yunan adalarındaki düzensiz göçmenlerin sayısı azaldı. Midilli, Sisam, Sakız, İleryoz ve İstanköy adalarındaki sığınmacıların sayısı 7 bin 700 olarak açıklandı.

24'ü çocuk 54 Afgan sığınmacıyı taşıyan bir tekne Midilli adasına yanaşıyor.

24'ü çocuk 54 Afgan sığınmacıyı taşıyan bir tekne Midilli adasına yanaşıyor.

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Brüksel’de yapılan AB Zirvesi’nin ilk gününde Türkiye de gündemdeydi. Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'deki sığınmacılar için 3 milyar euro ek kaynak aktarılmasının söz konusu olduğunu söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti, Türkiye üzerinden Rum kesimine ulaşan sığınmacıların önlenmesi için AB sınır koruma ajansı Frontex'in devreye girmesini talep etti.

Uluslararası Af Örgütü tarafından hazırlanan bir rapor Yunanistan’ın sığınmacılara yönelik uygulamalarının ağır insan hakları ihlalleri içerdiğini ortaya koyuyor. Örgüt, Frontex’in de görevine son verilmesini istiyor.

Doğu Ege’deki Yunan adalarındaki sığınmacıların sayısı düşüyor. Yunanistan Göç Bakanlığı Midilli, Sisam, Sakız, İleryoz ve İstanköy adalarında bulunan sığınmacıların sayısını yaklaşık 7 bin 700 olarak açıkladı. Nisan 2020’de bu adalarda bulunan sığınmacıların sayısı yaklaşık 40 bindi.

Sayının düşmesinde birçok neden rol oynuyor. Yunanistan geçen aylarda iltica başvurusunun kabul edilme ihtimali yüksek olan sığınmacıları anakaraya nakletti. Türkiye’den Yunanistan’a düzensiz yolla geçiş yapan sığınmacıların da sayısının düştüğü belirtiliyor. Ayrıca Atina deniz sınırındaki kontrolleri de sıkılaştırdı.

Yunanistan'a sığınmacıları geri itme suçlaması

İnsani yardım örgütleri Yunan hükümetine sığınmacıları Ege Denizi üzerinde yasadışı bir biçimde geri itme suçlaması yöneltiyor. Hükümet ise bu suçlamayı geri çevirerek Avrupa sınırlarının insan hakları ihlalleri yapılmaksızın gözetim altında tutulduğunu ileri sürüyor.

Adalardaki sığınmacıların büyük çoğunluğu Midilli’deki Kara Tepe kampında yaşıyor. Çadırlarda kalan sığınmacıların sayısı yaklaşık 4 bin 700 olarak ifade ediliyor. Kampın toplam kapasitesi ise yaklaşık 8 bin olarak açıklandı. Sakız adasında ise bin kişilik kampta 410 sığınmacının bulunduğu öğrenildi. Yaklaşık bin 400 sığınmacının yaşadığı Sisam adasında da durumun iyileştiği kaydedildi. İstanköy ve İleryoz adalarında sığınmacı sayısının toplam 144 olarak ifade edildi.

Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarakis, yaklaşık üç hafta önce yaptığı açıklamada Somali, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş vatandaşlarının Türkiye üzerinden gelmeleri halinde iltica başvurusunu kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.

dpa / EC, AÜ

Deutsche Welle Türkçe

 

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