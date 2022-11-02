Ege'de batan teknede ölü sayısı 13'e yükseldi

İzmir'den yola çıkıp Yunanistan'ın Kafirea Boğazı'nda batan tekneden bir kişi daha canlı olarak kurtarılırken 13 kişinin cesedine ulaşıldı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Yunanistan'ın Kafirea Boğazı'nda Evia ve Andros adaları arasında alabora olarak batan tekneden bir kişi daha canlı olarak kurtarılırken 13 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yunan Sahil Güvenliği, dün sabah batan tekneden kurtarılanların sayısının 12'ye yükseldiğini bildirdi. Kazadan kurtulanların verdiği bilgilere göre İzmir'den yola çıkan teknede batmadan önce toplam 68 kişi bulunuyordu.

Olaydan bir günü aşkın zaman geçerken sahil güvenliğe ait bir helikopterin denizde bir kişiyi havadan tespit ederek kurtardığı açıklandı. Milliyeti henüz kesinleşmeyen kişinin, diğer kurtarılan kişilerin de götürüldüğü Evia'nın Karistos kasabasına nakledileceği kaydedildi. Daha önce kurtarılanlar arasında altı Mısır, üç Afganistan ve iki İran vatandaşının bulunduğu açıklanmıştı.

Diğer yandan Türkiye kıyıları yakınında, Sisam adası açıklarında Pazartesi günü batan kayıktakiler için arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. 12 kişiyi taşıyan kayıkta bulunan dört Filistinli kurtarılmış ve bir kişinin cesedine ulaşılmıştı. Kayıktaki yedi kişinin izine hala ulaşılamadı.

Yunanistan'da sahil güvenlikten de sorumlu olan Denizcilik Bakanı Yannis Plakiotakis dün Türkiye'ye yönelik sert eleştirilerde bulunmuş, Ankara'yı, "vicdansız insan kaçakçılarının insanları ölüme göndermesine izin vermekle" suçlamıştı.

Geçen ay Ege'deki iki ayrı tekne kazasında en az 27 kişi yaşamını yitirdi. Türkiye'den yola çıkarak Midilli adası açıklarında batan teknede 18 kişi hayatını kaybederken 100 kişi taşıyan bir teknenin fırtına sonucu batması üzerine en az dokuz kişi öldü, altı kişiye ise ulaşılamadı.

AP / BK,ET