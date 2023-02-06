  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2023 Seçimleri
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Ege Denizi'nde gece mahsur kalan sığınmacılar, İstanköy Adası açıklarında kurtarıldı - (09.07.2015)
Sembol fotoğrafFotoğraf: Getty Images/AFP/B. Kilic
GöçYunanistan

Ege Denizi'nde beş sığınmacı hayatını kaybetti

58 dakika önce

Türkiye'nin Ege kıyılarından yola çıkan bir sığınmacı botunun fırtınalı denizde batması sonucu bir kadın ve dört çocuk hayatını kaybetti.

https://p.dw.com/p/4N8J1

Ege Denizi'nde sığınmacıları taşıyan bir botun batması nedeniyle biri kadın, dördü çocuk beş kişi hayatını kaybetti. Yunan yetkililer botta bulunan 36 kişiden bazılarının denizden kurtarıldığını, bazılarının ise kendi çabaları ile yüzerek İleryoz Adası'na ulaştıklarını bildirdi. Olay sırasında bölgede 6 ila 7 kuvvetinde rüzgar estiği aktarılırken, Türkiye'nin Ege kıyılarından yola çıktıklarını ifade eden sığınmacıların büyük bölümünün Afrika kökenli olduğu belirtiliyor.

Sığınmacılar ve göçmenler uzun süredir Yunanistan'a ve hatta bazen doğrudan İtalya'ya ulaşmak üzere Türkiye kıyılarından, genellikle kapasitesinin çok üstünde insan taşıyan botlar ve teknelerle denize açılıyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, 2022 yılında söz konusu rotada yaşanan kazalar neticesinde 326 kişi ya yaşamını yitirdi ya da kayboldu. Bu da 2021 için 115 olarak açıklanan kayıp ve ölü sayısının geçen sene neredeyse üç katına çıktığını ortaya koyuyor.

 

dpa / ET,CÖ

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Yunanistan'ın Türkiye ile olan sınır hattına inşa ettiği öelik duvarın bir bölümü - (21.01.2023)

Atina Türkiye sınırındaki duvarı uzatıyor

Atina Türkiye sınırındaki duvarı uzatıyor

Yunanistan hükümeti, Türkiye sınırına çektiği 37,5 kilometre uzunluğundaki duvarı 35 kilometre daha uzatacağını açıkladı.
Göç22 Ocak 2023
Foto: Arşiv

Yunanistan Ege'de mahsur kalan sığınmacılar için operasyon başlattı

Yunanistan Ege'de mahsur kalan sığınmacılar için operasyon başlattı

Yunanistan Girit açıklarında bir balıkçı teknesinde mahsur kalan yüzlerce sığınmacıyı kurtarmak için operasyon başlattı. Balıkçı teknesinde 400 ila 500 kişinin bulunabileceği belirtiliyor.
Göç22 Kasım 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Kahramanmaraş merkezli 7,4 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalanlara erişilmeye çalışılıyor - (06.02.2023)

+++ Canlı Anlatım: Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem

Felaket3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Almanya'nın Thüringen eyaletinde AfD tarafından organize edilen bir yürüyüşte, "Önce bizim ülkemiz!" yazılı bir pankart taşınıyor - (21.09.2022)

AfD 10 yaşında: Sağ popülist ve her şeye karşı

AfD 10 yaşında: Sağ popülist ve her şeye karşı

Politika15 saat önce
Quantum-Systems tarafından geliştirilen Vector İHA'sı

Ukrayna'ya gönderilen Alman İHA'sı: Vector

Ukrayna'ya gönderilen Alman İHA'sı: Vector

Politika23 saat önce
Üç boyutlu koronavirüs görseli

Uzun Covid'in dört ana nedeni

Uzun Covid'in dört ana nedeni

Sağlık24 saat önce
Kanser hastalığına ve onunla mücadeleye dikkat çekmek için pembe şemsiyeler tutan yüzlerce insanın oluşturduğu kurdela sembolü

Psiko-onkoloji: Kanser hastalarına destek

Psiko-onkoloji: Kanser hastalarına destek

Sağlık4 Şubat 2023
İstanbul Boğazı'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçen Fatih sondaj gemisi - (29.05.2020)

Yerli doğal gaz konut ihtiyacını karşılayacak mı?

Yerli doğal gaz konut ihtiyacını karşılayacak mı?

Ekonomi4 Şubat 2023
İngiltere'nin başkenti Londra'da kalabalık bir cadde

Anket: İnsanların üçte biri başka ülkede yaşamak istiyor

Anket: İnsanların üçte biri başka ülkede yaşamak istiyor

Politika4 Şubat 2023
Ana sayfaya dön