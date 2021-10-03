 Ege adalarında sığınmacı sayısı azaldı | Avrupa | DW | 03.10.2021

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Avrupa

Ege adalarında sığınmacı sayısı azaldı

Yunanistan, Ege'deki Yunan adalarında sığınmacı sayısının düştüğünü açıkladı. Geçen yıl 40 binin üzerinde olan sayı şu anda yaklaşık 4 bin 500.

Kara Tepe

Kara Tepe

Yunanistan Göç Bakanlığı Ege adalarındaki sığınmacı sayısının düştüğünü açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, adalarda kapasitesinden daha fazla dolu olan kamp olmadığı belirtildi. Midilli, Sakız, Sisam, İleryoz ve İstanköy adalarında kayıtlı sığınmacı sayısı 4 bin 490 olarak açıklandı. Geçen yıl adalardaki sığınmacı sayısı aylar boyunca 40 binin üzerindeydi.

Yunan adaları arasında durumun en iyi olduğu yer yeni bir sığınmacı kampının açıldığı Sisam. Yunan devlet televizyonunun haberine göre Sisam Adası'nda sığınmacılar konteyner evlerde yaşıyor, çadırlarda ya da kendi yaptığı kulübelerde yaşayan ise bulunmuyor.

En çok sığınmacı Midilli'de

Yunanistan'ın en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan adası Midilli. Kara Tepe'deki 8 bin kişi kapasiteli çadır kampında Göç Bakanlığı'nın sayılarına göre yaklaşık 3 bin 100 sığınmacı ikamet ediyor. Sakız, İleryoz ve İstanköy'deki sığınmacı kampalarının ise nispeten boş olduğu kaydediliyor. Sakız Adası 300, İleryoz 143, İstanköy de 88 sığınmacıya ev sahipliği yapıyor.

Yunan sahil güvenliği son aylarda Ege'deki devriyelerini sıklaştırdı. Yunanistan'ın Avrupa'ya geçmeye çalışan göçmen teknelerini tekrar Türk sularına itmesi ise insan hakları örgütlerinin tepkisini çekiyor.

Alman haber ajansı dpa'ya açıklama yapan bir Yunan sahil güvenlik subayı sığınmacı geçişlerininin azalmasına karşın "teyakkuzda" olmayı sürdürdüklerini belirtti. Yunan subay 2015 yılındaki bir mülteci akınının o kadar kolay olmayacağını belirtti. O dönem yaklaşık 900 bin sığınmacı Türkiye'den Yunanistan'a geçerek Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gelmişti.

 

dpa / EC,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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