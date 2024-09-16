Eberswalde'de çıkan yangında iki Türk hayatını kaybetti

Almanya'nın doğusundaki Eberswalde kentinde hafta sonunda çıkan yangında iki Türk yaşamını yitirdi, altı kişi de yaralandı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Almanya'nın başkenti Berlin yakınlarındaki Eberswalde kentinin Friedrich Ebert Caddesi'nde alt katta iş yerlerinin de bulunduğu üç katlı bir apartmanda Cumartesi akşamı yerel saatle 23.00 civarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Polis tarafından yapılan açıklamada iki kişinin öldüğü yangında altı kişinin de yaralandığı belirtildi. Polisin verdiği bilgilere göre, binada bulunan kişiler itfaiye ekiplerinin açtığı brandaya atlayarak tahliye edildi. Alevlerin yan binaya da sıçradığı aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığından açıklama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Eberswalde'de yaşanan yangına dair yaptığı açıklamada iki Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, olayla ilgili yerel makamların soruşturma başlattığı ve Berlin Başkonsolosluğu'nun yanan binada incelemelerde bulunduğu belirtilerek gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedildi.

Bild gazetesi ise yangında hayatını kaybedenlerin bir anne ve çocuğu olduğunu yazdı. Gazeteye konuşan polis sözcüsü Roland Kamenz, yangının nedeninin şu an için henüz bilinmediğini ancak soruşturmanın "çok yönlü" olarak devam ettiğini belirtti.

Yangının binanın alt katında bulunan kuaför salonunda çıktığı tahmin ediliyor.

DW,dpa,AFP / JD,ET

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