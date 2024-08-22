Eşcinsellerin maskotuydu: Ünlü penguen Sphen öldü

Eşcinsel penguen Sphen'in öldüğü duyuruldu. Sphen ve partneri Magic uluslararası üne sahipti. İkilinin şöhreti iklim değişikliği ve plastik kirliliği gibi konularda farkındalık kampanyalarına yardımcı oluyordu.

Dünyanın en ünlü penguenlerinden Sphen'in 11 yaşında öldüğü açıklandı.

Erkek Gentoo penguenleri Sphen ve Magic 2018 yılı üreme sezonunda birlikte yuva inşa edip bir yumurta sahiplendiklerinde tüm dünyanın ilgisini çekmişlerdi.

Eşcinsel penguenler o yıl ve daha sonra 2020'de bakıcılarının verdiği yumurtalardan çıkan iki yavru penguene ebeveynlik yaptılar.

Çiftin yaşadığı Sydney'deki Sea Life akvaryumu, ölüm haberini "Dünyanın en ünlü ve sevilen penguen çiftinin bir yarısı, Sphen'i kaybettiğimizi açıklamaktan üzüntü duyuyoruz" sözleriyle paylaştı.

Akvaryum müdürü Richard Dilly çiftin popülerliğinin plastik kirliliği ve iklim değişikliği gibi konulara dikkat çekmelerine yardımcı olduğunu söyledi.

Sphen (sağda) ve Magic Fotoğraf: SEA LIFE Sydney Aquarium/AFP

Netflix dizisi "Atypical"da sahne alan çift çok sayıda kitaba da konu olmuştu. Ayrıca Avustralya'da New South Wales eyaletinde ikilinin hikayesi ilkokullarda aile ve ilişkiler ünitesinde işleniyor.

İkilinin birlikteliği aynı zamanda Avustralya'da eşcinsel evliliğin yasallaşmasından kısa süre sonrasına rastlıyor. Penguen çifti bu yönleriyle tüm dünyada eşcinsel toplulukların sembolü haline geldi.

Öte yandan bazı muhafazakâr çevreler hayvanların istekleri dışında politik amaçlarla kullanıldığı eleştirisinde de bulundu.

Uzmanlara göre penguen dünyasında eşcinsellik sıradışı değil, ancak Sphen-Magic ikilisindeki gibi altı yıllık uzun bir birliktelik nadir görülüyor.

Çiftin yaşadığı Sydney'deki Sea Life akvaryumundan yapılan açıklamada, "Sphen ve Magic'in tıpkı diğer penguen çiftleri gibi bir ilişkisi vardı. Çiftleşme döneminin dışında bile birlikteydiler" denildi. Açıklamada, ölümünün ardından Sphen'in bedeninin Magic'e gösterildiği, böylece partnerinin geri gelmeyeceğini anlamasının umulduğu kaydedildi.

Sphen (sağda) ve Magic Fotoğraf: SEA LIFE Sydney Aquarium/AFP

Akvaryum yönetimine göre Kasım ayında dokuz yaşına basacak olan Magic, partnerinin cansız bedenini görür görmez şarkı söylemeye başladı, ardından sürünün kalanı da ona eşlik etti.

Akvaryum yönetimi sağlık durumu kötüleşen Sphen'e bu ayın başlarında "ötanazi" uyguladıklarını kaydetti. Ancak sağlık sorunlarına veya ötanazi işleminin tam olarak hangi tarihte yapıldığına dair ayrıntı verilmedi.

Gentoo penguenlerinin ortalama ömrünün 12-13 yıl civarında olduğu belirtiliyor.

Daha önce 2009 yılında da Berlin hayvanat bahçesinde erkek penguenler Z ve Vielpunkt ebeveynlerinin reddettiği bir yumurtayı sahiplenmiş ve başarıyla bir penguen yavrusu yetiştirmişlerdi.

AP,DW / MUK,BK

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