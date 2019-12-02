 Eğitimli Almanlar yurtdışına gidiyor | ALMANYA | DW | 05.12.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Eğitimli Almanlar yurtdışına gidiyor

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre, yurtdışına göç eden Almanların çoğunluğunu daha yüksek kazanç elde etmek isteyen akademisyenler oluşturuyor. Ancak aynı araştırmaya göre birçoğu bir süre sonra geri dönüyor.

default

Yurtdışına göç eden Almanlar 40 yaşın altında, kariyerli ve üniversite mezunu. Federal Nüfus Araştırmaları Enstitüsü ve Duisburg Üniversitesi'nin sorularına Almanya'da doğan 10 bin kişinin verdiği yanıtların yer aldığı araştırmaya göre yurtdışına göç eden Almanların yüzde 60'ı yurtdışında daha yüksek kazanç elde ettiklerini kaydetti.Yurtdışında yaşayan Almanlar ortalama olarak yılda 12 bin euro daha fazla kazanıyor.

Araştırmadan elde edilen sonuçlar rapor haline getirildi. Yılda 180 bin Almanının başka bir ülkeye göç ettiği belirtilen raporda 130 bin kişinin ise de geri döndüğü kaydedildi. Göç eden 180 bin kişinin yüzde 76'sını akademisyenlerin oluşturduğu belirtildi. Almanların göç etmeyi en fazla tercih ettiği 4 ülke ise İsviçre, Avusturya, ABD ve İngiltere oldu.

Yurtdışına taşınma sebepleri arasında kariyer birinci sırada yer alırken, başka bir hayat tarzı da ikinci sırada yer aldı. Yurtdışına taşınanların beşte biri ise eğitim için gittiğini söyledi.

Araştrımaya katılanların 20-70 yaş arasında olduğu ve Haziran 2017-Haziran 2018 tarihleri arasında Almanya'dan göç ettiği ya da Almanya'ya geri döndüğü belirtildi. Göç eden Almanların ortalama yaşı 36-37 olarak kaydedildi.

Almanların yüzde 5'inin yurtdışında yaşadığı ve Almanya'nın Polonya ve İngiltere'nin ardından en fazla göç veren  AB ülkesi olduğu belirtildi.

DW, dpa, AFP/SSB, TY

Önerdiğimiz linkler

Almanya İçişleri Bakanından Türkiye ve Yunanistan’a destek sözü

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, göç konusunda Türkiye ve Yunanistan’a destek sözü vererek, “Bu ülkelere yardım etmediğimiz takdirde, bu insanların Avrupa’ya gelmesi zaman meselesi” dedi. (05.10.2019)  

Almanya sınır kontrollerini artırıyor

Kısa süre önce Avusturya sınırındaki kontrol uygulamasını uzatma kararı alan Almanya’nın İçişleri Bakanı Horst Seehofer tüm sınırlarda kontrollerin artırılacağını duyurdu. (30.09.2019)  

Benzer içerik

Deutschland Statoren für Elektromaschinen in Sachsen-Anhalt

Almanya'da 6 bin 500 makine mühendisi eksik 02.12.2019

Almanya'da yaklaşık 200 bin makine mühendisi istihdam edilmesine rağmen 6 bin 500 makine mühendisine daha gereksinim duyuluyor.

Deutschland DOMID Pressemitteilung zu zu einem zentralen Migrationsmuseum

Göç Müzesine 22 milyon euro ödenek 15.11.2019

Almanya'da Federal Meclis, Göç Müzesi kurulması için 22,13 milyon euro ödeneği onayladı. Müze Köln'de kurulacak.

UN-Generalversammlung in New York | Angela Merkel & Donald Trump

ABD’lilerle Almanlar birbirini nasıl görüyor? 26.11.2019

Pew Araştırma Merkezi’nin yaptığı araştırma, değişen siyasi koşullarda Amerikalılar ve Almanların birbirini nasıl algıladığını mercek altına aldı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Cem Özdemir

Kretschmann: Cem Özdemir Yeşiller'in başbakan adayı olabilir

Baden-Württemberg Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann Cem Özdemir’in Yeşiller partisinin gelecek seçimlerde başbakan adayı olabileceğini söyledi.  

FOTO-GALERİ

Hannibal Lecter in the film version of Silence of the Lambs

Korku vücuda faydalı mı?

Cadılar Bayramı korkuyu eğlenceye dönüştüren bir gelenek. Korkunun insanlar üzerinde fiziksel anlamda bir çok etkisi var. Bir korku filmi vücutta olumlu etki yaratabilir ya da hayat boyu tedirginliğe yol açabilir.  