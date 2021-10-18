DW Türkçe muhabiri Alican Uludağ'a Cesur Gazetecilik Ödülü

Her yıl Friedrich Naumann Vakfı ile Alman Yayıncılar Birliği tarafından verilen Raif Bedevi Cesur Gazetecilik Ödülü'ne bu yıl Deutsche Welle Türkçe muhabiri Alican Uludağ layık görüldü.

Friedrich Naumann Vakfı'nın internet sitesinde yapılan açıklamada "Türkiye'de bağımsız gazeteciliğin ağır baskı altında olduğu bir dönemde Alican Uludağ'ın araştırmacı muhabirliği, haber alma hakkının korunmasına önemli bir katkı sunuyor" denildi.

Uludağ‘ın Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi vakaları üzerine haberler yapan "yüksek itibarlı bir muhabir" olduğu ve yaptığı haberlerin hükümet çevrelerindeki yolsuzluğu ortaya çıkardığı ifade edildi. 2008 ile Ekim 2020 arasında Cumhuriyet gazetesinde yargı muhabiri olarak çalışan Uludağ'ın hükümete yakın medya ve hükümet tarafından hedef alındığı kaydedildi.

Jüri, ödülün Uludağ'a verilmesine gerekçe olarak "Zor hatta düşmanca bir ortamda söz söyleme özgürlüğünü, gerçeği ve dürüstlüğü savunan, cesur bir haberci olarak kendini gösterdi. Araştırma faaliyetleri, sağlam delillerin mütemadiyen aranmasına dayalı oldu" ifadelerini kullandı. Ayrıca Uludağ'ın "korkusuz" bir gazeteci olduğu ve gazetecilik faaliyetinde "hep büyük riskler aldığı" belirtildi.

Ödül bu yıl korona pandemisi nedeniyle Frankfurt Kitap Fuarı'nda takdim edilmeyecek. Ödül töreni 20 Ekim 2021 tarihinde internet ortamında yapılacak. Törende takdir konuşmasını Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Komisyon'un Şeffaflık ve Değerlerden Sorumlu Üyesi Vera Jourova yapacak.

Üst düzey medya temsilcilerinden oluşan bir jüri tarafından verilen ödül, Türkiye'den daha önce de 2017 yılında Ahmet Şık'a verilmişti.

DW/EC, CÖ

©Deutsche Welle Türkçe