Sağlık Bakanlığından M çiçeği açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) M çiçeği (mpox) salgını nedeniyle "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" ilan etti. Sağlık Bakanlığından Türkiye'de herhangi bir vakaya rastlanmadığı ve henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbire ihtiyaç olmadığı açıklaması geldi.

DSÖ yetkililerinin virüsün yayılımını görüşmek üzere Çarşamba günü gerçekleştirdiği toplantının ardından kararı duyuran DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, vaka sayılarının 2022 yılından sonra bir kez daha artmakta olduğuna dikkat çekti.

Acil durum ilanı dünya çapında karar alıcıları potansiyel bir küresel salgına karşı harekete geçirme amacı taşıyor. Uzmanlara göre bu yolla önleme çalışmalarına daha fazla kaynak aktarılabiliyor.

Halihazırda yılbaşından beri bildirilen vakaların yüzde 96'sı Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden oldu. Burada görülen ve şu ana kadar en az 14 bin kişide tespit edilen yeni bir varyantın daha hızlı yayıldığı değerlendiriliyor.

Çoğu hasta kısa sürede tamamen iyileşse de özellikle çocuklar, hamile kadınlar ve bağışıklık sorunları yaşayanlar için ölümcül sonuçları olabiliyor. Mpox yüzünden Afrika'da yıl başından beri 524 can kaybı rapor edildi.

Hastalık kısa süre önce Ruanda, Burundi, Uganda ve Kenya'da da ilk kez görüldü.

Sağlık Bakanlığı: Türkiye'de vaka yok

Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) Temmuz sonunda yaptığı değerlendirmede mpox'un kıtada yayılma riskinin "çok düşük" olduğunu söyledi. Türkiye'de İletişim Başkanlığı kaydedilen vaka olmadığını duyurdu. Robert Koch Enstitüsüne göre şu ana kadar Almanya'da da bilinen bir vaka yok.

Türkiye Sağlık Bakanlığı da sosyal medya hesaplarından konuya dair bir açıklama paylaştı.

Mesajda, "Özellikle Afrika kıtasında görülen M çiçeği (mpox) hastalığı vakasına Türkiye'de 2024 yılında rastlanmamıştır. Ülkemizde henüz herhangi bir kısıtlama veya ek tedbir ihtiyacı bulunmamaktadır. Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte, bilim kurulumuz ve sağlık altyapımızla süreç hassasiyetle takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

TTB'den şeffaflık çağrısı

Türk Tabipler Birliği (TTB) de konuyla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada "Uluslararası sağlık otoriteleri, Afrika’da tanı ve takip olanaklarının sınırlılığı nedeniyle tanı alan vakaların gerçekte olanların çok az bir kısmını oluşturduğu, hastalığın çok daha yaygın olduğu endişesi taşıyor. Yeni UHSAD ilanı ile paylaşılan bilgilerden gördüğümüz gibi, gerek dünya gerekse ülkemiz sağlık otoriteleri hastalıkla ilgili gerekli izlem ve önleme çalışmalarını gerçekleştirmemiş durumda. Bu nedenle sorunun boyutları konusunda yeterli bilgiden mahrumuz" denildi.

"TTB olarak mevcut bilimsel verileri özetleyen kapsamlı bilgi notunu kamuoyu ile paylaşıyoruz. Bundan sonraki süreçte Mpox ile ilgili verileri, çalışmaları yakın takip ederek kamuoyunu düzenli olarak bilgilendirmeye devam edeceğiz" denilen açıklamada "Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşları Mpox salgını ile ilgili gerekli izlem ve önleme çalışmalarını yapmaya, tanı olanaklarını geliştirmeye, elde ettikleri bulguları hızlı ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Bu arada Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri iki milyon aşı bulunması için uluslararası yardım talep ederken Avrupa Komisyonu 175 bin doz aşı göndereceklerini açıkladı.

"Modified Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic" adlı aşı risk altındaki yetişkinler için kullanılmak üzere AB, ABD ve İngiltere dahil çok sayıda ülkeden onay almış durumda. Aşının içeriği kısmen Ankara'da geliştirildiği için bu isimle anılıyor.

Sağlık Bakanlığına göre çiçek aşıları mpox'a karşı yüzde 85 oranında koruma sağlıyor.

dpa / MUK,BK,EC

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