DSÖ'den M çiçeği açıklaması: Yeni Covid değil

Dünya Sağlık Örgütü İsveç'te bir kişide yeni M çiçeği varyantı görülmesi üzerine halkı paniğe kapılmaması konusunda uyardı. DSÖ, "M çiçeği yeni Covid değil" dedi.

Afrika menşeli M çiçeği (mpox) virüsünün daha etkili olduğu belirtilen yeni varyantının geçen hafta Avrupa'da da bir kişide görülmesi üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) paniğe kapılınmaması konusunda uyardı.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge Salı günü yaptığı açıklamada, virüsün 2022'de yol açtığı salgından sonra Avrupa genelinde halihazırda Klad II varyantı ile dolaşımda olduğunu belirtti.

Avrupa'da her ay yaklaşık 100 M çiçeği vakası görüldüğünü kaydeden Kluge, Cenevre'de medya temsilcilerine yönelik gerçekleştirdiği video konferansta "Mpox yeni Covid değil" dedi.

"Mpox'u nasıl kontrol edeceğimizi biliyoruz" diye konuşan Kluge, 2022'deki salgının, yeni enfeksiyonlara karşı yüksek düzeyde hazırlıklar, aşılar ve erkeklerle seks yapan erkeklere doğrudan ulaşılarak kontrol altına alındığını vurguladı.

Avrupa'da M çiçeğini tamamen ortadan kaldırmak için şimdiye kadar siyasi irade ve kaynak eksikliği bulunduğunu sözlerine ekleyen Kluge, şimdi ise Afrika'dan taşınan Klad Ib ve Klad II varyantlarıyla etkili bir şekilde mücadele etmek gerektiğinin altını çizdi.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge halktan paniğe kapılmamasını istedi. Fotoğraf: Alberto Pizzoli/AFP/Getty Images

DSÖ, Afrika'daki mevcut M çiçeği salgınları ve potansiyel olarak daha tehlikeli olan yeni Ib varyantı nedeniyle geçen hafta küresel acil durum ilan etmişti.

Örgüt böylece M çiçeği varyantlarına karşı dünya çapında daha dikkatli olunmasını ve aşıların adil bir şekilde dağıtılmasını sağlamayı amaçlıyor.

Klad Ib daha etkili

Uzmanlar Klad Ib varyantının önceki varyantlara göre daha kolay bulaşabildiğini ve ayrıca ciddi vakalara yol açma olasılığının da daha yüksek olduğunu belirtiyorlar.

Ancak Kluge, Avrupa'da şu ana kadar sadece İsveç'te bir Ib vakası görüldüğünü vurgulayarak, Avrupa'da baskın olan varyantın halen Klud II olduğunun altını çizdi.

Hastalık yakın cilt teması yoluyla bulaşırken çoğunlukla erkeklerle seks yapan erkekleri etkiliyor.

Virüs deri döküntüsü, ateş ve kas ağrısına neden oluyor. Bu yıl şimdiye kadar Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve diğer Afrika ülkelerinden 14 binden fazla şüpheli M çiçeği vakası ve 500'den fazla ölüm bildirildi.

dpa/TY,BK

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