DSÖ'den Avrupa'ya maymun çiçeği uyarısı

Avrupa'nın birçok ülkesinde görülmeye başlanan maymun çiçeği virüsü ile ilgili olarak Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) açıklama geldi.

DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, "Avrupa'da bulaşma hızının artabileceğinden endişe ediyorum" diye konuştu. Yazın düzenlenen etkinliklerin bulaşmayı artırabileceğine işaret eden Kluge, normalden ender görülen bu hastalığın yayılma hızının "tipik olmadığını" söyledi. Kluge şu ana kadar görülen vakalarla ilgili olarak, "Son vakaya kadar hiçbir vakada seyahat hikayesi maymun çiçeğinin endemik olduğu bölgelere uzanmıyor" diye konuştu.

Orta ve Batı Afrika ülkelerinde görülen maymun çiçeği virüsü mayıs başında birçok Avrupa ülkesi ile ABD'de tespit edilmişti. İngiltere'deki ilk vakaların ardından Fransa, İspanya, Portekiz, İtalya, İsveç ve ABD'de de vakalar görülmüştü. DSÖ'nün açıklamasına göre, şu ana kadar virüsün bulaştığı kişiler içinde biseksüel ve eçcinsel erkekler ağırlıkta.

İspanya'da Onur Yürüyüşü şüphesi

Şu ana kadar 30 vakanın görüldüğü İspanya'da Gran Canaria adasında düzenlenen Onur Yürüyüşü kapsamında düzenlenen etkinliklerin hastalığın yayılmasında etkili olduğu öne sürülüyor. El Pais gazetesinin sağlık sektöründeki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 5-15 Mayıs arasında gerçekleşen yaklaşık 80 bin kişinin katıldığı organizasyona virüsü taşıyan kişilerin katıldığı belirtildi.

Üç vakanın teyit edildiği Belçika'da ise vakaların iki hafta önce Anvers'te (Antwerp) düzenlenen fetiş festivali ile bağlantılı olduğu açıklandı. Festivalin organizatörleri, virüsün yurt dışından gelen katılımcılar aracılığı ile yayıldığına dair "meşru varsayım" bulunduğu açıklamasını yaparak hükümetten festival katılımcılarını bilgilendirmelerini istedi.

İsveç ise doğrulanmış ilk vakanın ardından hastalığı "halkın geneli için tehlikeli" olarak sınıflandırdı.

Cuma günü Almanya'da da ilk maymun çiçeği Portekiz ve İspanya üzerinden ülkeye giriş yapan 26 yaşındaki bir kişide görülmüştü. Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, hastalığın yayılmasının sınırlandırılabilir olduğunu söylemişti.

Maymun çiçeği nasıl bulaşıyor?

Hastalığın insandan insana bulaşması için, maymun çiçeği ile enfekte olan kişilerle çok yakın temas gerekiyor. Vücut sıvıları ya da kontamine nesneler veyahut da enfekte kişinin yara kabuklarına temas etme yoluyla virüsün bulaştığı belirtiliyor.

Ateş, döküntü, kas ağrıları gibi belirtilerle ortaya çıkan maymun çiçeği enfeksiyonu, bir süre sonra patlayan ve daha sonra kabuk bağlayan, nadiren kalıcı yara izlerinin oluştuğu kabarcıklara yol açıyor. Hastalık yaklaşık üç ila dört hafta sonra etkisini kaybediyor.

dpa,AFP/BÖ,EC