 DSÖ’den ″aşı milliyetçiliğine″ karşı uyarı | DÜNYA | DW | 18.08.2020

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DÜNYA

DSÖ’den "aşı milliyetçiliğine" karşı uyarı

DSÖ Genel Direktörü , koronavirüse karşı geliştirilecek aşıdan tüm ülkelerin yararlanabilmesi gerektiğini belirterek, "aşı milliyetçiliğine" karşı uyardı. Tedros, ''herkes güvende olana dek kimse güvende değil'' dedi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ), "aşı milliyetçiliği" uyarısı geldi. Örgütün Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, COVID-19'a karşı geliştirilecek etkili ve güvenli bir aşının üretimine başlandıktan sonra, yalnızca belirli ülkelerdeki insanları korumaya yönelik olmaması gerektiğini söyleyerek; dünyadaki herkesin bağışıklık kazanması gerektiğini vurguladı. "Herkes güvende olana kadar kimse güvende değil" diyen Tedros, stratejik ve küresel hareket etmenin her ülkenin ulusal yararına olduğunun da altını çizdi.

Tedros, aşı konusunda yaşlılara ve risk grubunda olanlara öncelik tanınması gerektiğini söyledi.

Daha fazla işbirliği çağrısı

Pandemiyle mücadele için milyarlarca doz aşı gerektiğini belirten DSÖ Genel Direktörü, dünya çapında aşının ulaşılabilir olması için ülkelerin ve araştırmacıların yakın işbirliği içinde çalışmasının önemine de dikkat çekti. Tedros, ayrıca tüm üye ülkelere bir  mektup göndererek COVAX isimli ortak aşı çalışmasına dahil olmalarını istediğini söyledi.

Russland Moskau Wladimir Putin Coronavirus

Rusya Devlet Başkanı Putin, ilk koronavirüs aşının teyit edildiğini açıklamıştı.

Tedros, korona pandemisinin ortaya çıkışının henüz ilk aylarında milliyetçiliğin şiddetlendiğini savundu. Birçok ülke ihracat kısıtlamalarına giderken kimi ülkelerde koruyucu ekipman, ilaç ve diğer tıbbi malzemeye ihracat yasağı getirildiğini hatırlatan Tedros, bu tutumun aksine devletlerin pandemiyi ortak hareket ederek yenebileceklerini kaydetti. DSÖ Genel Direktörü, kendi çıkarlarını önceleyenlerin pandemiyi daha da kötüleştirdiğini savunarak, tek başına hareket edenlerin başarısızlığa uğrayacaklarını ileri sürdü.

Dünya çapında çok sayıda araştırma ekibi ve ilaç endüstrisinin devleri COVID-19'a karşı aşı bulma çalışmaları yürütüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta koronavirüse karşı ilk aşının Rusya'da tescil edildiğini açıklamıştı. Ancak kimi uzmanlar Rusya'nın aşının güvenliğinin onayı için gereken tüm aşamaların tamamlanmadığını belirterek, aşıya şüpheyle yaklaşıyor.

Reuters, EPD / SÖ, TY

© Deutsche Welle Türkçe

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