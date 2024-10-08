Lübnan’da salgın ve gıda krizi uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü ve Dünya Gıda Programı, çatışmalar nedeniyle Lübnan'ın hem yeni salgınlar ve hem de gıda krizi riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yerinden edilenlerin yaşadığı sığınaklardaki aşırı kalabalığın yanı sıra hastanelerin kapanması nedeniyle, Lübnan'da yeni salgınlar çıkabileceği uyarısında bulundu.

DSÖ'nün Lübnan Olay Müdahale Müdür Yardımcısı Ian Clarke, Salı günü yaptığı açıklamada, "Sulu ishal, hepatit A ve aşıyla önlenebilecek çeşitli hastalıklar konusunda çok daha yüksek bir salgın riskinin mevcut olduğu bir durumla karşı karşıyayız" diye konuştu.

Lübnan'daki sağlık sisteminin üzerinde aşırı yük biriktiğine dikkat çeken Clarke, ülkede hâlihazırda beş hastanenin kapandığını ve dördünün de kısmen hizmet verdiğini söyledi. Clarke, söz konusu hastanelerin, hastane görevlilerinin savaş nedeniyle kaçması veya Lübnan makamları tarafından tahliye edilmek zorunda kalmaları nedeniyle kapandığına dikkat çekti.

Fotoğrafta, İsrail'in 6 Ekim'de Beyrut'a düzenlediği bir hava saldırısını izleyen bir Lübnanlı görülüyor Fotoğraf: Amr Abdallah Dalsh/REUTERS

Gıda sıkıntısı endişesi

Dünya Gıda Programı (WFP) Lübnan ülke direktörü Matthew Hollingworth de DSÖ temsilcisi ile aynı toplantıda açıklamalarda bulundu.

Lübnan'ın gıda konusunda kendi kendine yetip yetemeyeceği konusunda endişeli olduğunu kaydeden Hollingworth, ülkenin güneyindeki binlerce hektar tarım arazisinin giderek artan çatışmalar nedeniyle ya yandığını ya da terk edildiğini söyledi.

"Tarım açısından, gıda üretimi açısından, Lübnan'ın kendi kendini beslemeye devam edip edemeyeceği konusunda olağanüstü bir endişe mevcut" diye konuşan Hollingworth, söz konusu şartlar altında hasatların toplanamayacağını ve üretimin tarlalarda çürüdüğünü söyledi.

İsrail ile Lübnan'ın güneyinde varlık gösteren İran destekli Hizbullah arasında bir yıldır süren çatışmalar, İsrail'in Lübnan'a girmesiyle kısa süre önce yeni bir boyut kazanmıştı. Çatışmalar kapsamında son iki haftada en az bin kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de ülkeden kaçtı. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) Suriye Arap Kızılayı'na (SARC) dayandırdığı bilgilere göre, hâlihazırda 185 bini aşkın kişinin Suriye'ye kaçtığı belirtiliyor. Öte yandan Lübnan hükümeti, yaklaşık 1 milyon kişinin Lübnan içinde yerinden edildiğini tahmin ediyor.

DW, Reuters / BÜ, JD

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