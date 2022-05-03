DSÖ: Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 67'si aşırı kilolu

DSÖ'nün raporuna göre, Avrupa bölgesinde aşırı kilo sorununun en yaygın olduğu ülke Türkiye. Buna göre, Türkiye'de yetişkin nüfusun yüzde 66,8'i aşırı kilolu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) raporu, Avrupa'da yaşayan yetişkinlerin yarısından çoğunun fazla kilolu olduğunu ortaya koydu.

Kopenhag merkezli DSÖ Avrupa Bölge Ofisi tarafından Salı günü açıklanan 2022 Avrupa Obezite Raporu'na göre Türkiye'nin de dahil olduğu bölgede yetişkinlerin yaklaşık yüzde 59'u aşırı kilo veya obezite sorunu ile karşı karşıya bulunuyor.

Rapora göre, Akdeniz bölgesi ile Doğu Avrupa ülkelerinde aşırı kilo ve obezite sorunu daha yaygın. Ayrıca eğitim düzeyi düşük ailelerde, eğitim seviyesi yüksek olanlara kıyasla aşırı kilo ve obezite sorunu ile daha sık karşılaşılıyor.

Türkiye, Avrupa bölgesinde aşırı kilo sorununun en yaygın olduğu ülke. Buna göre, Türkiye'de yetişkin nüfusun yüzde 66,8'i aşırı kilolu. Kadınlarda bu oran yüzde 69,3, erkeklerde ise yüzde 64 olarak kaydedildi. Rapora göre, Türkiye'de obez olarak nitelendirilenlerin oranı ise yüzde 32,1 olarak belirtildi.

Türkiye'nin ardından, yetişkin nüfusta aşırı kiloluların oranının en yüksek olduğu ülkeler ise sırasıyla Malta, İsrail ve İngiltere oldu. Aşırı kilo sorununun en az görüldüğü ülkeler ise yüzde 45 ile Tacikistan, yüzde 48 ile Özbekistan ve Kırgızistan olarak kaydedildi.

Obezite son 50 yılda arttı

Raporda, 53 ülkenin dahil olduğu Avrupa bölgesinde yaklaşık son 50 yılda obezitenin yüzde 138 artış gösterdiğine dikkat çekildi. 1975 yılında aşırı kilolu veya obez olanların oranı yüzde 40 olarak belirlenmişti.

Rapora göre erkeklerin yüzde 63'ünde, kadınların ise yüzde 54'ünde aşırı kilo veya obezite tespit edildi.

Raporda 7 ile 9 yaş arasındaki erkek çocukların yüzde 29'unun, aynı yaştaki kız çocukların yüzde 27'sinin aşırı kilolu veya obez olduğu belirtildi. 5 yaş altı çocukların ise yüzde 8'inde bu sorunun görüldüğü ifade edildi. Söz konusu rapor, 2016 yılı verileri temel alınarak hazırlandı.

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Epidemi boyutlarına ulaştı

Raporda, Avrupa bölgesinde "aşırı kilo ve obezitenin epidemi boyutlarına ulaştığı" uyarısı yapıldı. DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge de, "Yüksek vücut kitle endeksi, aralarında kanser ve kalp-damar hastalıklarının bulunduğu bulaşıcı olmayan hastalıklar için önemli bir risk faktörü" şeklinde konuştu.

DSÖ Avrupa'ya göre, kilo ve boy esas alınarak hesaplanan vücut kitle endeksi 25'in üzerinde olanlar aşırı kilolu, 30'un üzerinde olanlar ise obez olarak sınıflandırılıyor.

Kansere yol açıyor

Raporda, obezite en az 13 farklı kanser türünün nedenleri arasında gösterildi. Yılda en az 200 bin kanser tanısının obeziteye bağlı olduğu tahmin ediliyor. Gelecek yıllarda bu sayının artabileceği belirtiliyor.

DSÖ'nün raporunda, Avrupa bölgesinde yılda 1 milyon 200'den fazla ölüm vakasının aşırı kilo ve obeziteye bağlı olduğuna dikkat çekildi. Buna göre, yıllık ölüm vakalarının yüzde 13'ünün aşırı kilo ve obezite kaynaklı olduğu ifade edildi.

DSÖ, aşırı kilo ve obezitenin artmasının nedenleri arasında koronavirüs pandemisini gösterdi. Ülkelerde uygulanan kapanma önlemlerinin sağlıksız beslenmeyi ve hareketsiz yaşamı tetiklediği ifade edildi.

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Siyasete çağrı

DSÖ, aşırı kilo ve obeziteye karşı mücadele konusunda siyasilere harekete geçme çağrısında bulundu. DSÖ, bu çerçevede şekerli içeceklerden alınan vergilerin artırılması ve sağlıklı gıda maddelerine sübvansiyon verilmesi önerisi getirdi. Ayrıca, sağlığa zararlı olabilecek ürünlerin çocuklara yönelik tanıtımlarına kısıtlamalar getirilmesi istendi. DSÖ'nün raporunda "Nüfusun tamamında kötü beslenmeye yol açan çevresel ve ekonomik faktörleri hedef alan siyasi önlemler muhtemelen obezite epidemisini önlemek için en etkin yöntem olacak" ifadesi kullanıldı.

DW,KNA,AFP,dpa / JD,ET