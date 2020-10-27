DSÖ salgının Avrupa'daki hızından endişeli

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsün Avrupa’da yayılma hızından dolayı endişeli olduklarını duyurdu. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada yeni vaka sayısında "bir patlama" yaşandığını söyledi. Kluge koronavirüs vakalarındaki ölüm oranlarının da kademeli bir biçimde arttığını söyledi.

Kluge Avrupa ülkelerine pandeminin yayılımını azaltmak için "hedef gözeterek ölçülü tedbirler alma" çağrısında bulundu. Okulların "sonuna kadar" açık kalması gerektiğini savunan Kluge sınıfta derslerden en son olarak vazgeçilmesi gerektiğini söyledi.

AFP'nin sayımına göre Avrupa kıtasındaki koronavirüs vaka sayısı 11 milyon 600 bini geçerken toplam can kaybı da 293 bini geride bıraktı. Mart ve nisan aylarında pandeminin merkez üssü durumundaki Avrupa yaz mevsimindeki azalma sonrasında ekim ayından bu yana yine dünyada en çok yeni vaka kaydedilen kıta konumunda.

Geçen haftaki rakamlara göre tüm dünyada yaklaşık 517 bin günlük yeni vaka kayıtlara geçerken 277 bin ile bunların yarıdan fazlası Avrupa ülkelerinde tespit edildi. Enfeksiyonun yayılma hızı da haftadan haftaya artıyor. Geçen hafta kaydedilen yeni vaka sayısı bir önceki haftadan yüzde 20 oranında daha fazla. Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı da artıyor. Bir önceki hafta 14 bin 403 ölüm kayıtlara geçerken geçen hafta koronavirüsten ölenlerin sayısı yüzde 50'lik bir artışla 21 bin 500 oldu.

Geçen hafta en çok yeni vaka bildiren Avrupa ülkeleri Fransa, İtalya, Büyük Britanya, İspanya ve Polonya. Almanya'da da yeni vaka sayısı sürekli artıyor. Robert Koch Enstitüsü Perşembe günü günlük yeni vaka sayısını yaklaşık 20 bin olarak açıkladı.

Yunanistan'da gece sokağa çıkma yasağı

Yunanistan Cumartesi gününden itibaren üç hafta boyunca geçerli olmak üzere ülke genelinde yeni pandemi önlemlerini yürürlüğe sokuyor. Başbakan Kiryakos Mitsotakis televizyondan yaptığı açıklamada yeni tedbirlere gerekçe olarak sağlık sisteminin kilitlenme ihtimalini gösterdi.

Buna göre Yunanistan'da Cumartesi yerel saat ile 06.00'dan itibaren süpermarket, eczane ve temel ihtiyaç malzemesi satan dükkanların dışındaki tüm dükkanlar kapanacak. Gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında da sokağa çıkış yasağı yürürlükte olacak. Bu saatler arasında sadece işverenlerinden gerekli belgeleri almış olan çalışanlar dışarı çıkabilecek. Gün içinde alışverişe çıkacak ya da doktora gidecek olan vatandaşlar ise bunu kısa mesaj yoluyla bildirmekle yükümlü olacak. Kreş ve ilkokullar dahil olmak üzere ülkedeki tüm okullar online eğitime geçecek. Ülke genelinde maske takma zorunluğu geçerli olacak.

Başbakan Mitsotakis hastanelerde yeni yatan hasta sayısının daha şimdiden yüksek olduğunu söyledi. "Böyle giderse gelecek günlerde bazı hastaneler sınıra gelmiş olacak" diyen Mitsotakis tedbirler nedeniyle işinden olanlara devletin 800 euroluk yardımda bulunacağını belirtti.

Yaklaşık 11 milyonluk nüfusu olan Yunanistan birçok Avrupa ülkesinin aksine pandemiden sert bir biçimde etkilenmedi. Ancak geçen haftalarda Atina ve Selanik gibi büyük kentlerde vaka sayısı kontrolsüz bir biçimde yükseldi. Yunan sağlık makamlarının verdiği bilgilere göre Cuma günü yeni vaka sayısı 2 bin 646 olarak kaydedildi. 47 bin kişinin koronavirüse yakalandığı ülkede koronavirüsten can verenlerin sayısı ise 673 olarak kayıtlara geçti.

dpa / EC, TY

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