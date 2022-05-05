  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Ukrayna Krizi
Türkiye Ekonomisi
Brezilya'da pandemide ölenlerin isimlerinin yer aldığı kalplerle hazırlanan bir protesto pankartı
Brezilya'da pandemide ölenlerin isimlerinin yer aldığı kalplerle hazırlanan bir protesto pankartıFotoğraf: Eraldo Peres/dpa/AP/picture alliance
SağlıkKüresel

DSÖ: Pandeminin ilk iki yılında can kaybı 15 milyon

37 dakika önce

Dünya Sağlık Örgütü, pandeminin 2020 ve 2021 yıllarında dünya genelinde yol açtığı can kaybını yaklaşık 14 milyon 900 olarak açıkladı.

https://www.dw.com/tr/ds%C3%B6-pandeminin-ilk-iki-y%C4%B1l%C4%B1nda-can-kayb%C4%B1-yakla%C5%9F%C4%B1k-15-milyon/a-61697249

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2020 ve 2021 yıllarında korona pandemisinde ölenlerin sayısını yaklaşık 14 milyon 900 bin olduğunu duyurdu. Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı örgüt, bu sayıya Covid-19 hastalığından ölenlerin yanı sıra pandemi nedeniyle hastanelerdeki doluluk yüzünden tedavi göremeyen ve başka hastalıklardan hayatını kaybedenlerin de dahil olduğunu açıkladı.

DSÖ'nün açıkladığı sayı, şimdiye kadar üye ülkelerin resmi olarak bildirdiği can kaybı sayısının yaklaşık üç katı. 2020 ve 2021 yıllarında DSÖ'ye Covid-19'dan yaklaşık 5 milyon 420 bin ölüm bildirildi, bu sayı 2022 yılında ise 6 milyon 240 bine yükseldi.

DSÖ açıklamasında bilançonun artmasında bazı ülkelerde ölü sayısının doğru bir biçimde kayıt altına alınmamasının da rol oynadığı belirtildi. Şimdiye kadar sayılmayan can kayıplarının yarıdan fazlasının Hindistan'da olduğu ifade ediliyor. Mayıs ve Haziran 2021'de can kaybının zirveye çıktığı Hindistan'da yaklaşık 4 milyon 700 bin kişi koronadan hayatını kaybetti.

Sağlığa daha fazla yatırım talebi

DSÖ öte yandan, pandemi gibi kriz dönemlerinde tedavilerin aksamaması için hükümetlerden sağlığa daha fazla yatırım yapmalarını talep etti. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Washington Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Ölçübilim ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME) de koronavirüs pandemisine bağlı ölümlerin sayısını 2021 yılı sonu itibarı ile 15 milyon 400 bin olarak tahmin etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü uzmanları, korona kısıtlamalarının dünya genelinde ölüm sayılarını belirgin bir biçimde düşürdüğünü de kaydetti. Evden çalışma nedeniyle geçen yıllarda trafikte can kaybı ya da iş kazalarının daha az olduğu belirtiliyor.

 

Reuters,AFP,dpa / EC,ET

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Sembol fotoğraf - Aşı

Almanya'da aşının yan etkileri tartışılıyor

Almanya'da aşının yan etkileri tartışılıyor

Almanya'da yapılan bir araştırma, koronavirüs aşılarının yol açtığı ağır yan etkilerin resmi verilerden 40 kat fazla olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar aşı komplikasyonları konusunda harekete geçilmesi çağrısı yaptı.
Sağlık
4 Mayıs 2022

Türkiye’nin açıkladığı Covid-19 vaka sayıları gerçekçi mi?

Türkiye’nin açıkladığı Covid-19 vaka sayıları gerçekçi mi?

Türkiye’de sıkça tartışılan koronavirüs vaka sayılarının güvenirliği, Sağlık Bakanlığı’nın dün 5 bin 609 vaka sayısı açıklaması ile yeniden gündeme geldi. Uzmanlara göre ise vaka sayıları halen gerçekçi değil.
Sağlık
11 Nisan 2022
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Brezilya'da pandemide ölenlerin isimlerinin yer aldığı kalplerle hazırlanan bir protesto pankartı

DSÖ: Pandeminin ilk iki yılında can kaybı 15 milyon

Sağlık
37 dakika önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Türkiye

Fed'in kararı Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Fed'in kararı Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Ekonomi
4 saat önce
Daha fazla Türkiye içeriği

Almanya

Aslı Erdoğan, Can Dündar, Zehra Doğan, Peter Steudtner ve Deniz Yücel; Gezi kararlarını Berlin'de protesto edenler arasındaydı

Gezi kararları Berlin'de protesto edildi

Gezi kararları Berlin'de protesto edildi

Politika
20 saat önce
Daha fazla Almanya içeriği

Avrupa

Almanya'nın Leuna kenti yakınlarındaki petrol rafinerisinde, büyük çoğunluğu Rusya'dan ithal edilen, günde 30 bin tondan fazla ham petrol işleniyor

AB’nin petrol ambargosu etkili olacak mı?

AB’nin petrol ambargosu etkili olacak mı?

Politika
20 saat önce
Daha fazla Avrupa içeriği
Ana sayfaya dön