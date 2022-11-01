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Sel felaketi sonrasında evsiz kalan Pakistanlılar - (14.09.2022)
Sel felaketi sonrasında evsiz kalan PakistanlılarFotoğraf: Akhtar Soomro/REUTERS
SağlıkPakistan

DSÖ: Pakistan çöküşün eşiğinde

15 dakika önce

Dünya Sağlık Örgütü, yazın sellere teslim olan Pakistan'da 8 milyon kişinin tıbbi yardıma muhtaç olduğunu açıkladı.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaz aylarında sel felaketinin etkisi altına aldığı Pakistan'da sekiz milyon insanın tıbbi yardıma muhtaç olduğunu duyurdu. Dünya Sağlık Örgütü Doğu Akdeniz Bölgesi Acil Durum Direktörü Rick Brennan Cenevre'de gazetecilere yaptığı açıklamada Pakistan'ın "çöküşün eşiğinde" olduğunu söyledi.

Muhtaç durumdakilere yardım için Dünya Sağlık Örgütü'ne 81 milyon dolar tahsis edildiğini belirten Brennan, Birleşmiş Milletler'in (BM) Pakistan için öngördüğü 816 milyon euroluk toplam yardımın şimdiye kadar sadece yüzde 16'sının toplanabildiğini ifade etti.

Pakistan'da bir hastanede tedavi gören Dang humması hastası ve yakınları
Pakistan'da sel felaketi sonrasında artan hastalıklardan biri de Dang hummasıFotoğraf: Saba Rehman/DW

Pakistan'da Muson yağmurları nedeniyle geçen yaz döneminde meydana gelen sellerde resmi rakamlara göre bin 600'den fazla insan hayatını kaybetti. 225 milyon nüfuslu ülkede birçok kişi evsiz kalırken, sayısız köprü, yol, ev, tarla, hastane ve klinik sellerin neden olduğu tahribat sonucunda kullanılamaz hale geldi.

Brennan selin çekilmesiyle ülkenin sivrisinek yatağına dönüştüğünü, birçok yerde temiz içme suyu olmadığını ve lağım sularının doğru bir biçimde tahliye edilemediğine dikkat çekti. Ülkede ishal hastalığının yaygınlaştığına dikkat çeken Brennan, Temmuz ile Ekim ayı arasında 540 bin sıtma vakası kaydedildiğini söyledi.

Afganistan'da, sel felaketi sonrasında afetzedelerin yerleştirildiği çadırlar - (05.09.2022)
Sel felaketi sonrasında çadırlarda yaşamak zorunda kalan PakistanlılarFotoğraf: Fareed Khan/AP Photo/picture alliance

Pakistan'da binlerce sıtma hastası yeterli tedavi görmediği için hayatını kaybediyor. Kalıcı bir biçimde yetersiz beslenen çocukların sayısı artıyor. Seller nedeniyle bir sonraki hasat döneminin nasıl olacağı da belirsizliğini koruyor. Pakistan'da hükümet ülkede açlık krizinin yaşanmasını önlemek için bu hafta içinde Rusya'dan 300 bin ton buğday sipariş etti.

 

dpa / EC,ET

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