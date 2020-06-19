 DSÖ: Koronavirüs vakalarında artış rekor düzeyde | DÜNYA | DW | 22.06.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

DSÖ: Koronavirüs vakalarında artış rekor düzeyde

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs vaka sayılarının dünya ölçeğinde hızla arttığını bildirerek, son bir gün içinde 183 bin 20 kişide daha koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

default

Koronavirüs vaka sayıları, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) açıkladığı verilere göre hızla artmaya devam ediyor. Örgüt son bir gün içinde tüm dünyada tespit edilen vaka sayısının 183 bin 20 olduğunu açıkladı. Bu da pandemi süresince, bir günde görülen en yüksek vaka artışına tekabül ediyor. DSÖ'nün söz konusu açıklamasına göre, son 24 saatte 116 binden fazla vakanın kayıtlara geçtiği Kuzey ve Güney Amerika ülkeleri virüsün şu an en hızlı yayıldığı bölgeler.

Video izle 20:41

Pandemi bitti mi? Sonrasında bizi nasıl bir dünya bekliyor?

Salgının başlangıcından bu yana tüm dünyada 8,7 milyondan fazla insanın koronavirüse yakalandığının tespit edildiğini bildiren DSÖ, bu zaman zarfında 461 binden fazla insanın daCOVID-19 hastalığından hayatını kaybettiğini duyurdu. Bundan önce bir günde en yüksek artış, 18 Haziran'da tespit edilen 181 bin 232 vaka sayısı ile kayıtlara geçmişti.

Brezilya'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı artıyor

Brezilya'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı artıyor

Brezilya'da vaka sayısı bir milyonu geçti

Son dönemde salgının en etkili olduğu ülkelerden biri haline gelen Brezilya'da, resmi rakamlara göre toplam vaka sayısı bir milyonu, COVID-19 hastalığından ölenlerin toplam sayısı da 50 bini aştı. Güney Amerika ülkesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ardından dünya çapında en fazla enfeksiyon ve ölüm vakasının yaşandığı yer durumunda. Ancak bazı uzmanlara göre test kapasitesi düşük olan ülkede gerçek rakamlar açıklananın çok daha üstünde.

Avrupa ülkeleri olası ikinci dalgaya karşı hazırlık içinde

Avrupa ülkeleri olası ikinci dalgaya karşı hazırlık içinde

AB ikinci dalgaya hazırlanıyor

Avrupa Birliği'nde (AB) ise hastaneler hızlı eğitimlerle, ikinci bir enfeksiyon dalgasına daha fazla personelle hazır olmak için çalışmalar yapıyor. Avrupa Yoğun Bakım Derneği'nin müstakbel (ESICM) başkanı ve İtalya'nın Milano kentindeki bir hastanenin yoğun bakım şefi Maurizio Cecconi, "Bir sağlık ordusuna ihtiyacımız var" diyerek, "yeniden büyük bir dalga gelirse, İtalya'da yakın bölgelerden doktor ve hemşireleri seferber etmeye hazır olmalıyız. Bu ilk dalgada yapılmadı" ifadesini kullandı.

ESICM'nin halihazırda başkanlığını yürüten Josef Kesecioglu ise, çok sayıda tıp ve bakım elemanının ilk dalga esnasında COVID-19 hastalarıyla ilgili hızlı bir eğitimden geçtiğini, olası bir ikinci dalgadan önce bu eğitimin daha detaylı olması gerektiğini belirtti.     

Reuters / ET,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

"Aşı çalışmalarında aceleci olunmamalı"

Alman basınında bugün koronayla ilgili devam eden aşı ve ilaç araştırmaları ile NATO savunma bakanları toplantısına ilişkin yorumlar öne çıkıyor. (18.06.2020)  

CureVac'ın aşısından ilk sonuçlar bu yaz bekleniyor

Alman biyoteknoloji firması CureVac'ın COVID-19'a karşı geliştirdiği aşının devam eden klinik araştırmalarında iki ay içinde sonuç alınması bekleniyor. (19.06.2020)  

Benzer içerik

Coronavirus Symbolbild

DSÖ: Günlük yeni vaka sayısında zirveye ulaşıldı 19.06.2020

DSÖ, koronavirüs salgını başladığından bu yana 150 bin vaka ile günlük yeni vaka sayısında zirveye ulaşıldığını açıkladı. İtalya’da bir araştırma Aralık ayında atık sularda virüs bulunduğunu ortaya koydu.

Brüssel Videokonferenz | Ursula von der Leyen, EU-Kommissionspräsidentin

AB liderleri 750 milyar euroluk korona paketini görüşüyor 19.06.2020

AB liderleri, koronavirüs krizinden etkilenen ülke ekonomilerini yeniden canlandıracak bir yardım paketinin onay sürecini başlattı. Liderler, sunulan 750 milyar euroluk paketi ele alıyor.

Türkei Der erste Flug am neu eröffneten Flughafen Instanbul

Avrupa'ya uçuşlar başladı 10.06.2020

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2,5 aydır gerçekleştirilemeyen yurtdışı uçuşları kısıtlamalı olarak yeniden başladı. Ancak bilet fiyatları el yakıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Arşiv - Halife Hafter (solda) ve Abdülfettah el Sisi (Kahire-14.04.2019)

El Sisi’den Libya’ya müdahale tehdidi

Mısır Devlet Başkanı El Sisi, ülkesinin Libya’ya müdahale edebileceğini ifade etti. Ankara’nın desteklediği UMH ise, El Sisi’nin söylemlerini "ulusal güvenlik için bir tehdit" olarak nitelendirdi.  

FOTO-GALERİ

Türkei Tabakkonsum Samsun Fabrik (Public Domain)

Tütüne Hayır Günü: Türk tütününün tarihi

Türk tütünü dünyada nasıl yaygınlaştı?  