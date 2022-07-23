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Sembol fotoğraf - Almanya'Nın Neubrendenburg kenti yakınlarında bulunan bir gölde boğularak hayatını kaybeden bir çocuk için düzenlenen anma töreninde suya, üzerinde çocuk ayakkabısı ve mumların olduğu beyaz bir haç bırakıldı - (01.05.2022)
Fotoğraf: BildFunkMV/IMAGO
SağlıkKüresel

DSÖ: Her yıl 236 bin kişi boğularak ölüyor

1 saat önce

Her sene yaklaşık 236 bin kişinin boğularak hayatını kaybettiğini duyuran DSÖ, özellikle yoksul ülkelerdeki çocukların en büyük risk grubunu oluşturduğunu bildirdi.

https://www.dw.com/tr/ds%C3%B6-her-y%C4%B1l-236-bin-ki%C5%9Fi-bo%C4%9Fularak-%C3%B6l%C3%BCyor/a-62572469

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), her yıl dünya çapında yaklaşık 236 bin kişinin boğularak hayatını kaybettiğini duyurdu. Çocuklar ve genç yetişkinler arasında boğulmanın en sık görülen ölüm sebebi olduğunu belirten DSÖ, İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde yaptığı açıklamada, söz konusu vakaların yüzde 90'ından fazlasının az ve orta gelirli ülkelerde yaşandığını vurguladı.

25 Temmuz Boğulmayı Önleme Günü öncesinde DSÖ, özellikle yoksul ülkelerdeki çocukların boğulma riskine en fazla maruz kalan grup olduğunu aktardı. Örgüt, boğulma vakalarının genelde yıkanmak, su temin etmek, tekne kullanımı ya da balık avlamak gibi günlük rutinler esnasında meydana geldiğini; bunun yanı sıra muson yağmurları gibi aşırı doğa olaylarının da boğulmalara sebebiyet verdiğini bildirdi.

DSÖ ayrıca, boğulma vakalarının birçoğunun önüne, çit çekme, çocukları derin sulardan uzak tutma, yüzme kursları, boğulan bir kişiyi kurtarma ve yeniden hayata döndürme eğitimi, tekne ve bot işletmelerinde gerekli kuralların konulması ve su taşkınları vakalarında daha iyi bir yönetim gibi maliyeti düşük önlemlerle geçilebileceğini ifade etti.

Boğulma tehlikesine karşı yeni önlem

KNA / ET,SÖ

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