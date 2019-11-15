 Dresden′daki hazineyle dolu müzeye hırsız girdi | ALMANYA | DW | 25.11.2019

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ALMANYA

Dresden'daki hazineyle dolu müzeye hırsız girdi

Almanya'nın Dresden kentindeki Grünes Gewölbe müzesine hırsız girdi. Müze, Avrupa'nın en eski ve büyük hazinelerinden birine ev sahipliği yapıyor.

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Almanya'nın Dresden kentinde bulunan Grünes Gewölbe müzesine pazartesi sabahı hırsız girdi.

Avrupa'nın en eski ve büyük hazinelerinden birine ev sahipliği yapan müzeye giren hırsızların, tarihi bölümü hedef aldıklarını açıklayan polis henüz çalınan eserlerle ilgili bilgi vermedi.

Bild gazetesi müzenin elektriğinin hırsızlar girmeden önce çıkarılan bir yangınla sabote edildiğini yazdı. Müzeye elektrik sağlayan şirket bunu doğruladı ancak iki olay arasında ilişki olup olmadığının henüz değerlendirildiğini açıkladı.

Einbruch Grünes Gewölbe Dresden

Bild hırsızların özellikle mücevherleri çaldığını ve küçük bir pencereden girdiğini duyurdu.

Saksonya Polisi olayı Twitter hesabından duyurdu ve olay mahalinde inceleme yaptıklarını açıkladı.

Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer olay mahaline yaptığı ziyarette "Sadece eyalet sanat koleksiyonu değil, Saksonyalılar soyulmuştur" dedi ve Grünes Gewölbe'deki hazinelerin Saksonya eyaleti halkının yüzyıllar boyunca elde ettiği kazanımların sonucu olduğunu kaydetti.

Müzedeki eserler 1723-1730 yılları arasında Saksonya Elektörü Güçlü August döneminde toplanmıştı. Müzenin en değerli parçalarından olan 41 karatlık bir yeşil pırlanta ise halihazırda New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde sergileniyor.

Müzedeki 10 salonda  mücevher ve altın, gümüş, değerli taşlar ve diğer değerli materyallerden yapılmış 3 bin civarında eser sergileniyordu.

İkinci Dünya Savaşı'nda zarar gören bina daha sonra restore edilmişti. 2006 yılında tekrar açılan bina turistlerin uğrak noktası olmuştu.

DW, dpa/SSB, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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