Draghi: Erdoğan'a 'İstanbul Sözleşmesi'ne dönün' dedim

Ankara'ya resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısındaİstanbul Sözleşmesi'yle ilgili mesajlar verdi. Türkiye'ninkadına karşı şiddetle mücadeleyi amaçlayan İstanbul Sözleşmesine dönmesini istediğini belirten Draghi, "Görüşmemizde insan haklarının önemine de değindik. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Sözleşmesi'ne yeniden katılmaları için teşvikte bulundum" diye konuştu.

Erdoğan, Draghi'nin bu çağrısına basın toplantısı sırasında bir karşılık vermedi. Türkiye, bazı muhafazakar ve AKP'li çevrelerin hedefindeki İstanbul Sözleşmesi'nden Mart 2020'de Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ayrılmıştı.

Dokuz anlaşma imzalandı

Geçen yıl Erdoğan'a yönelik "diktatör" sözleriyle tartışma yaratan Draghi Ankara'ya kalabalık bir hükümet heyeti ile geldi. Resmi törenle karşılanan Draghi ile Erdoğan arasındaki ikili görüşmenin ardından, heyetler arasında görüşmeler gerçekleşti. Erdoğan, İtalya ve Türkiye arasında dokuz anlaşma imzalandığını söylerek, "Salgına rağmen ticaret hacmimiz geçen sene yüzde 34'lük artışla rekor seviye olan 23 milyar doların üstüne çıktı. İkili ticaretimizin bir özelliği de dengeli olmasıdır. Mevcut rakamlar bu sene 25 milyar dolar eşiğini rahatlıkla aşacağımızı gösteriyor" dedi.

Erdoğan ve Draghi dokuz anlaşma imzaladı Fotoğraf: Presidential Press Office/Handout via REUTERS

Askeri alanda işbirliğini artırmanın da görüşmede gündeme geldiğini belirten Erdoğan, "Bu alandaki ilişkilerimizi derinleştirmenin müşterek menfaatimize olduğu noktasında hemfikiriz" diye konuştu. Erdoğan, İtalya'dan Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik sürecinde daha fazla destek beklediklerini söyledi.

Tahıl krizi

Ukrayna savaşının da gündeme geldiği basın toplantısında, gazeteciler Ukrayna limanlarından gemilerin çıkamaması nedeniyle küresel ölçekte yaşanan tahıl krizini sordu. Çözüm için görüşmelerin sürdüğünü belirten Erdoğan, "Özellikle Afrika'da ciddi sıkıntı söz konusu ve bizler bu konuda her iki lidere de (Putin ve Zelenski) aracı olmaya ve bunu Birleşmiş Milletler çatısı altında Sayın Guterres ile de görüşmek suretiyle devam ettirelim istiyoruz. Bir hafta 10 gün içerisinde bu görüşmelerimizi yoğunlaştırıp neticeye ulaşmaya çalışacağız." dedi.

AFP / GY, HT