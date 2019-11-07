dpa: Türkiye’de bir Alman vatandaşı daha tutuklandı

Türkiye’de bir Alman vatandaşı daha tutuklandı, bir Alman vatandaşı ise yurt dışına çıkış yasağı nedeniyle Türkiye’yi terk edemiyor. Köln’de ikamet eden 60 yaşındaki Alman vatandaşı Bekir Topgider "terör” suçlaması ile 12 Kasım'dan bu yana cezaevinde bulunuyor. Topgider'in avukatı Hasan Dağtekin, Alman haber ajansı dpa’ya müvekkilinin, Türkiye'de yaşayan ailesini ziyarete geldiği sırada tutuklandığını söyledi. Avukat Dağtekin, Topgider’in “terör propagandası yapmak” ve “silahlı terör örgütüne üyelik”le suçlandığı belirtti.

Dağtekin, müvekkiline yöneltilen suçlamalar arasında 2009 yılında yapılmış olan bazı Facebook paylaşımlarının da bulunduğunu söyledi. Avukatın verdiği bilgilere göre, bu paylaşımlardan Topgider’in Almanya’daki “Kürdistan Dernekler Birliği-KOMKAR”ın yönetim kurulu üyesi olduğunun anlaşıldığı ve Türk yetkililer tarafından birliğin, “paralel örgüt” olarak tanımlandığı belirtildi. Avukat Dağtekin, Topgider’in suçlamaları reddettiğini kaydetti.

Erdoğan’a hakaret suçlaması

3 Ekim'de gözaltına alınan Alman vatandaşı Nebahat Yıldırım hakkında ise yurtdışına çıkış yasağı bulunuyor. Alman haber ajansı dpa’ya konuşan Yıldırım’ın eşi, 58 yaşındaki Alman vatandaşı hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmeden önce eşinin sekiz gün gözaltında tutulduğunu söyledi.

Hamburg'da ikamet eden Yıldırım’ın avukatı Abdülmenaf Kıran, müvekkiline "terör propagandası” ve "Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarının yöneltildiğini, ancak Yıldırım’ın bu iddiaları reddetiğini söyledi.

Yetkililer ise Yıldırım’ın 2012 yılında Hamburg’daki bir örgüt üzerinden Türkiye’de açlık grevleri düzenlediği ve PKK lideri Abdullah Öcalan’ı desteklediği iddia ediyor. Ancak adının açıklanmasını istemeyen eşi, Yıldırım’ın söz konusu dernekte aktif olmadığını söyledi.

Yıldırım’ın ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret içeren bir paylaşımı “beğendiği” öne sürülüyor.

Yıldırım’ın Diyarbakır’da yaşayan kızkardeşlerini ziyaret etmek ve kentte bulunan anne-babasının mezarlarının bakımını yaptırmak üzere Türkiye’ye geldiği kaydedildi.

60 Alman vatandaşı Türkiye'de tutuklu

Türkiye'de tutuklu bulunan Alman vatandaşları iki ülke arasında gerginliklere neden oluyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de tutuklu 60 Alman vatandaşı bulunuyor, 55 Alman vatandaşı haklarındaki Türkiye’den çıkış yasağı nedeniyle ülkeyi terk edemiyor.

DW, dpa/SÖ, JD

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