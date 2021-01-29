dpa: Türkiye gemilerinin aranmasına izin vermedi

Türkiye'nin geçen ay Türkiye bandıralı iki ticaret gemisinin Doğu Akdeniz'de aranmasına izin vermediği bildirildi.

Alman haber ajansı dpa'nın edindiği bilgilere göre Şubat ayında gerçekleşen olayda AB'nin Irini misyonu kapsamında Libya'ya yasa dışı sevkiyatlarda kullanıldığından şüphelenilen iki gemi Avrupalı askerlerce aranmak istendi, ancak Türk Dışişleri Bakanlığı aramaya izin vermedi.

Türkiye bandıralı gemilerin aranması için Türk hükümetinin onayı gerekiyor.

Kasım ayında Roseline-A adlı Türkiye bandıralı yük gemisinin Libya açıklarında İrini'de görevli bir Alman fırkateyni tarafından durdurularak aranması iki ülke arasında krize yol açmış, Türkiye kendisinden izin alınmadan arama yapıldığı suçlamasında bulunurken İrini, yapılan başvuruya Ankara'dan beş saat boyunca yanıt gelmemesi üzerine aramaya başlandığını, Ankara'nın müdahalesi ile operasyonun derhal sona erdirildiğini duyurmuştu.

Libya'da Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümetini (UMH) destekleyen Türkiye, İrini misyonunun sadece denizden yapılan sevkiyatlara odaklandığı, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gibi ülkelerden kara ve hava yoluyla yapılan sevkiyatları önemsemeyerek Halife Hafter güçlerine avantaj sağladığı eleştirisinde bulunuyor. AB ise Irini'nin tamamen tarafsız bir misyon olduğunu savunarak tüm ülkeleri arama çalışmalarını desteklemeye çağırıyor.

AB, Libya'ya yönelik BM silah ambargosunu ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye, Ürdün ve Kazakistan'dan üç şirket ve iki kişiyi Eylül ayında yaptırım listesine dahil etmişti.

Doğu Akdeniz'de Irini bünyesinde görev yapan Hamburg fırkateynini Aralık ayında geri çeken Almanya, Cuma günü bölgeye 220 askerlik mürettebatıyla Berlin adlı fırkateynini gönderecek.

dpa/BK,JD

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