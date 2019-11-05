dpa: Bağdadi’nin eşi 2018’de Hatay’da yakalandı

Alman haber ajansı dpa, ABD özel kuvvetlerinin operasyonunda öldürüldüğü açıklanan IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi’nin aile fertlerinin yakalanmasıyla ilgili ayrıntılara ulaştı. Bir Türk yetkiliye dayandırılan haberde Bağdadi’nin ilk eşi Esma Feysi Muhammed el Kubeysi’nin 2 Haziran 2018’de beraberindeki on IŞİD zanlısı ile birlikte Hatay’da yakalandığı kaydedildi.

Grubun içinde bir erkek, dört kadın ve altı çocuğun bulunduğu, Esma’nın kimliğinin kısa süre içinde tespit edildiği ve Bağdadi’nin yönetim çevresiyle ilgili pek çok bilgi verdiği belirtiliyor. Yakalananlar arasında Bağdadi’nin kızının da bulunduğu, kızının kimliğinin gen testiyle de teyit edildiği kaydedildi. Bağdadi’ye ait DNA’nın Irak’tan temin edildiği, Bağdadi’nin kızının ismini Leyla Cebir olarak bildirdiği belirtildi. Yakalananların Türkiye’deki bir geri gönderme merkezinde tutulduğu da verilen bilgiler arasında.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada, Bağdadi’nin öldürülmesi konusunun ABD tarafından iletişim kampanyasına dönüştürüldüğünü belirterek "Biz de hanımını yakaladık ama bakın biz bir yaygara yapmadık. Bakın ilk defa şimdi bugün açıklıyorum" demişti. Erdoğan, daha önce Bağdadi'nin kız kardeşi ve eniştesinin de Suriye'de yakalandığını hatırlatarak "çalışmaların en güçlü şekilde sürdürüldüğünü ve sürdürülmeye devam edeceğini" kaydetmişti. Erdoğan, Bağdadi’nin eşinin ne zaman ve nerede yakalandığı ile ilgili ayrıntı vermemişti.

"Türkiye kontrolündeki bölgelerde yüzlerce IŞİD'li var"

Türkiye Salı günü de Bağdadi’nin kız kardeşi, kız kardeşinin eşi ve gelininin Suriye’nin kuzeyinde yakalandığını açıklamış, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de bu kişilerin yakalandığını doğrulamıştı. Ailenin bir yıldır bir konteyner kampında kaldığı bilgisini paylaşan Gözlemevi, Suriye’nin kuzeyinde Türkiye destekli milislerin kontrolündeki bölgelerde halen yüzlerce IŞİD üyesi ile ailelerinin yaşadığını öne sürmüştü. Gözlemevi, Türkiye’den önümüzdeki haftalarda yeni yakalama haberleri geleceği tahminini de dile getirmişti.

IŞİD’in öldürülen lideri Bağdadi’nin en az iki eşi olduğu biliniyor. IŞİD uzmanı yazar William McCants’a göre Bağdadi’nin ilk eşi Esma, aynı zamanda Bağdadi’nin dayısının kızı. İkinci eşi İsra’nın ise Bağdadi ile muhtemelen ABD’nin Irak’a girdiği 2003 yılı sonrasında evlendiği tahmin ediliyor.

dpa/BK,JD

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