Dolar/TL kuru tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam TRT canlı yayınında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın ekonomi ile ilgili sözlerinin ardından ise dolar sert düştü ve 8,77 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Dolar/TL'nin bir önceki rekoru 8,61 seviyesiydi. Bugün sabah saatlerinde ise dolar 8,65 seviyesinden işlem görüyor. Euro/TL de gece 10,60 seviyesiyesini gördükten sonra hafif bir düşüşle sabah 10,56 seviyesinden işlem görüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşması sırasında “Bugün de Merkez Bankası Başkanımızla görüştüm. Bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart” ifadesini kullandı.

Faiz politikaları konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkez Bankası yönetimi arasında geçmişte fikir ayrılıkları yaşanmıştı. Merkez Bankası son dönemde sıkça görev değişikliklerine sahne olmuştu. Son olarak geçen hafta Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı, yerine Semih Tümen atandı. Mart ayında da Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınmış, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atanmıştı. TCMB Başkanı'nın dört yardımcısından biri olan Murat Çetinkaya da yine Mart ayında görevden alınmış ve yerine Mustafa Duman atanmıştı.

128 milyar dolar

Muhalefetin 128 milyar dolar nerede? Sorularına da değinen Erdoğan, bunun altyapı yatırımlarında kullanıldığını vurguladı. "128 milyar dolar nereye gitti diye soruyorlar. Merkez Bankası’nın parasının nereye gittiği sorulur mu?" diyen Erdoğan, "Bunların hesabı kitabı yok, bunlar anlamaz işlerden. Bu kadar yatırımlar, geçirdiğimiz depremler, felaketler. Bu harcamaları nereden yaptığınızı soran oldu mu?" dedi.

Yeni Anayasa

Yeni Anayasa çalışmalarına değinen Erdoğan, 128 madde üzerinde çalıştıklarını belirtti. "Şahsım ve heyetimle sayın Bahçeli ile görüşeyeceğiz. Anayasa çalışmamızı yapan ekiple bizim heyetimiz konuşacak bir değerlendirmemizi yapacağız 128 madde üzerinde" diye konuştu. Muhalefetin anayasa çalışmalarına da değinen Erdoğan, "Millet İttifakı neyi neyle yapacak, kimi kimle bir araya getirecek veya hazırlayacakları bir anayasa metni nasıl ortaya çıkacak, bu düşündürücüdür" dedi. "PKK'nın uzantılarıyla mı kalkıp Anayasa metni hazırlayacaksınız? Anayasa dediğimiz zaman milli ve yerli olması şart. Bu millet gayrımilli bir anayasa istemez" ifadelerini kullandı.

Parlamenter sistem

Erdoğan, parlamenter sisteme yönelik, "Parlamenter demokrasi artık bizim için mazi oldu. Hiçbir istikrarı olmayan koalisyonlarla iç içe sürekli zararda olan dönemleri yaşadık biz. Türkiye çok partili sistemden huzur bulamıyor, netice de alamıyor" diye konuştu. Erdoğan, "Koalisyonlar dönemine dönmeyi milletimiz asla istemiyor. 'Kurtulduk bundan' diyor, 'tekrar bizim başımızı belaya sokmayın' diyor" dedi.

Biden ile görüşme

14 Haziran'da NATO Zirvesi'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, Brüksel'de ikili bir görüşme yapacak.

Canlı yayında Biden ile görüşmesine de değinen Erdoğan şöyle konuştu:

"Kendisiyle yapacağımız görüşmede, 'Türkiye-ABD ilişkisi neden gerilim safhasında?', bunu soracağız. Sizden önce Demokratlarla çalıştık. Bush ve Obama ile de çalıştık. Ama bunlarla böyle bir gerilim yaşamadık. Ardından Cumhuriyetçi olarak Sayın Trump ile çalışma yaşadık. Hiçbir gerilimi onunla da yaşamadık. Tam aksine telefon diplomasisinde çok huzurluyduk, çok rahattık. Sayın Biden ile maalesef bu görüşme buluşma trafiğimiz rahat olmadı. Şimdi de NATO Zirvesi'nde biraraya geleceğiz. Bunları konuşacağız.

Gerilimin sebebi; sözde Ermeni Soykırımı. Artık bıktık. Her 24 Nisan gelir, ABD ne diyecek? Bırakın bu işi tarihçiler yapsın, antropologlar çalışsın. Bütün bu çalışmaların ardından siyasiler olarak üzerimize ne düşüyorsa biz onu yapalım. Ortada hiçbir şey söz konusu değilken, bunu gündeme getiriyorsunuz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele konusunda da Türkiye'nin ciddi başarılara imza attığını söyledi. Erdoğan, "Bir süre önce terörü topraklarımızda karşılamış yerinde imha etme adımını atmıştık. Yani bir strateji değişikliğiydi bu. Hamdolsun bunda çok ciddi başarılar sağladık. Tabii burada biliyorsunuz çift Kandil var. Bir İran, iki Irak. Fakat İran devamlı dövüldüğü halde maalesef oradan ciddi bir netice alınamadı. Ondan sonra ikinci Kandil hedefe kondu. Bu adım atılıyor, atılacak" dedi.

Koronavirüs salgını

Erdoğan Türkiye'ninsalgınla mücadele konusuna da değindi ve yeni normalleşme adımlarının 1 Haziran itibarıyla yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Erdoğan, "Ciddi manada aşımız geliyor. Aşılarımızın gelişiyle birlikte 50-55 yaş üstüne de yoğun bir şekilde yapmaya başlayacağız" dedi.

Kanal İstanbul

Kanal İstanbul projeyisle ilgili olarak yöneltilen sorulara da yanıt veren Erdoğan, projenin bu ayın sonunda hayata geçirilmeye başlanacağını söyledi. Erdoğan, "Süreç 11-12 yıldır ilerliyor. O günden bu güne işleyen bir süreç. Projeye stratejik bir yatırım olarak bakıyoruz. Haziran ayı sonunda Kanal İstanbul için ilk köprünün temellerini atıyoruz. Daha fazla bekleyemeyiz" ifadelerini kullandı.

DW/MK,HT

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