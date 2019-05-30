 Doğan Akhanlı’ya Goethe Madalyası  | YAŞAM | DW | 03.06.2019

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YAŞAM

Doğan Akhanlı’ya Goethe Madalyası 

2019 Goethe Madalyası’na Türkiye kökenli Alman yazar Doğan Akhanlı, İranlı sanatçı Şirin Neşat ve Moğol yayıncı Enkhbat Roozon layık görüldü. Ödüller sahiplerine 28 Ağustos’ta takdim edilecek.

Doğan Akhanlı

Doğan Akhanlı

Goethe Enstitüsü, bu yıl Goethe Madalyası’nın, Türk-Alman yazar ve insan hakları savunucusu Doğan Akhanlı, İranlı sanatçı Şirin Neşat ve Moğol yayıncı Enkhbat Roozon’a verileceğini açıkladı.

Ödülün bu yılki temasının “Şiir ve Gerçekler” olduğunu açıklayan Goethe Enstitüsü, bunun aynı zamanda doğruluk, derinlemesine araştırma ve titiz düşünmeye bir çağrı niteliği taşıdığını duyurdu.

Ödül komitesi, 1957 doğumlu Doğan Ahkanlı’nın roman ve tiyatro oyunlarında, tarihteki şiddeti ve hatırlama kültürünü, insan haklarının bölünmezliğini içtenlikle ele aldığına vurgu yaptı. Komite, ödülü verme nedenleri arasında, Akhanlı’nın halklar arası diyaloga, özellikle Ermeniler, Türkler ve Kürtler arası diyaloga sunduğu katkının da yer aldığına dikkat çekti. 

Alman vatandaşı Akhanlı’nın, 19 Ağustos 2017'de tatil için gittiği İspanya’da, Türkiye’nin kırmızı bülteni nedeniyle gözaltına alınması uluslararası alanda yankı uyandırmış, büyük tepkilere yol açmıştı. Alman hükümetinin İspanya hükümeti nezdindeki yoğun girişimleri üzerine, Türkiye’ye iade işlemleri durdurulan Akhanlı, Almanya’ya dönebilmişti.

Tören 28 Ağustos'ta

Alman dilinin korunmasına ve uluslararası kültürel değişime önemli katkılarda bulunan kişilere verilen madalyalar sahiplerine, Johann Wolfgang Goethe’nin doğum günü olan 28 Ağustos’ta, Weimar Kent Sarayı’nda düzenlenecek törenle verilecek.

Goethe Enstitüsü, 1955 yılından bu yana Almanca’nın yurt dışında tanıtılması ve uluslararası kültürel değişime özel katkı sunan kişileri Goethe Madalyası ile ödüllendiriyor. 

Geçmiş yıllarda bu ödüle layık görülenler arasında orkestra şefi Daniel Barenboim, Fransız sosyolog Pierre Bourdieu, ABD'li mimar Daniel Liebeskind, ABD'li sanatçı Nam June Paik, Macar yazar Imre Kertesz  bulunuyor. Türkiye'den ise Goethe Madalyası'na felsefeci ve insan hakları savunucusu İoanna Kuçuradi, Alman filolojisi profesörü Şara Sayın, arkeolog Ekrem Akurgal, siyasetçi Sadi Irmak layık görülmüştü.

DW,epd/DA,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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