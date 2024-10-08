DNA testi sonuçlandı: Alınan örnekler Cem Garipoğlu'na ait

Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun açılan mezarından alınan kemik örnekleri üzerindeki inceleme tamamlandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, mezardaki kemiklerin Cem Garipoğlu'na ait olduğunu açıkladı.

Başsavcılığın açıklamasında, "Yapılan işlemler sonucunda mezardan çıkarılan örneklerin, Baba Mehmet Nida ve Anne Tülay Makbule'nin müşterek çocuğu Cem Garipoglu'na ait olup yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğu tespit edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Cem Garipoğlu'nun mezar taşı Fotoğraf: DHA

Karabulut ailesi DNA raporuna itiraz edebilir

Öte yandan Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir DNA raporunu henüz görmediklerini, raporu inceledikten sonra yeni bir itirazda bulunabileceklerini açıkladı.

Halk TV yayınına telefonla bağlanan Avukat Epözdemir, "Bize rapor tebliğ edilmedi… Raporu bilimsel ve hukuki perspektiften değerlendireceğiz. Eğer bilimsel ve hukuki dayanaktan yoksun, mesnetsiz olduğunu düşünüyorsak itirazlarımızı sunacağız ama önce incelememiz ve etraflıca değerlendirmemiz lazım. Bize tebliğ edilmediği gibi UYAP sisteminde de an itibarıyla taranmış bir rapor yok" dedi.

Epözdemir ayrıca mezar açıldığı sırada bulunan 30x30 santimetre ebatlarındaki şeffaf plastik poşetle ilgili de inceleme taleplerinin henüz değerlendirme aşamasında olduğunu aktardı, müvekkillerinde mezardaki kemiklerin sonradan söz konusu poşetle alana getirildiğine dair şüphe oluştuğunu söyledi.

Cezaevindeyken intihar ettiği belirtilen Cem Garipoğlu'nun ölmediği ve defnedilen kişinin farklı biri olduğuna yönelik iddialar üzerine Karabulut ailesinin talebiyle 3 Ekim'de mezar açılmış ve DNA tespiti için örnek alınmıştı.

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir o tarihte yaptığı açıklamada mezardan kefen çıkmadığına dikkati çekmiş, "Hiçbir kefen, bez yok. Kefen olmaması beni rahatsız etti" diyerek Cem Garipoğlu'nun ölmediği yönündeki iddialara işaret etmişti. Epözdemir mezarın açıldığı sırada bir gazetecinin "Cem Garipoğlu'nun cenazesi yerine başka bir cenaze çıkması durumunda ne olur" sorusuna da "Türk hukuk tarihinin en büyük skandalı olur" yanıtını vermişti.

Bahçeşehir'de 2009 yılında lise öğrencisi Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu 24 yıl hapis cezası almış, 10 Ekim 2014'te cezaevinde intihar ettiği açıklanmıştı.

DW,ANKA / MUK,JD

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