Djokovic Avustralya’dan ayrıldı

Avustralya'da Federal Mahkeme’nin Avustralya Açık Tenis Turnuvası’na katılmasının önünü hukuki olarak tamamen kapatan hükmünün ardından ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, ülkeden ayrılarak Dubai’ye gitmek üzere yola çıktı.

Tenis turnuvasının başlamasına bir gün kala Melbourne’de görülen davada, üç hakimden oluşan mahkeme heyeti, Covid-19 aşısı bulunmayan Djokovic’in vizesinin iptal edilmesine yaptığı itirazı reddetmişti. Mahkemenin vize iptal kararını onayladığı bu hükme karşı temyiz yolu da kapalı.

Federal Mahkeme’nin kararının nihai olduğu belirtilirken, kararın tam gerekçesinin ise ilerleyen günlerde açıklanacağı kaydedildi.

Djokovic: Büyük hayal kırıklığına uğradım

Teniste erkekler dünya sıralamasındaki birinciliğini koruma hedefiyle korta çıkmaya hazırlanan Djokovic, karara ilişkin yazılı açıklalama yaptı. Açıklamasında bir yorum yapmadan önce bir süre dinleneceğini belirten 34 yaşındaki tenisçi, büyük hayal kırıklığına uğradığını belirterek "Mahkemenin kararına saygı duyuyorum ve ülkeden ayrılmak için ilgili otoritelerle işbirliği yapacağım" ifadelerini kullandı. Son haftalarda kendi yaşadığı sürecin turnuva heyecanını gölgelemesinden duyduğu rahatsızlığı da dile getiren ünlü tenisçi, açıklamasında kendisini destekleyenlere de teşekkür ederek, turnuvaya katılacak olan sporculara, yetkililere ve sporseverlere iyi dileklerini iletti.

Profesyonel Tenisçiler Birliği: Novak’ın yokluğu turnuva için kayıp

Profesyonel Tenisçiler Birliği de (ATP) konuya ilişkin yayımladığı açıklamada, Djokovic’in vizesinin iptaliyle sonuçlanan süreci, “oldukça talihsiz bir olaylar silsilesi’’ olarak nitelendirdi. Yasal otoritelerin kamu sağlığına ilişkin kararlarına saygı duyulması gerektiği belirtilirken, durumun tam olarak anlaşılması için zamana ihtiyaç olduğu kaydedildi. "Bu noktaya nasıl gelinmiş olduğundan bağımsız olarak Novak sporumuzun en büyük şampiyonlarından biri ve onun Avustralya Açık’taki yokluğu turnuva için bir kayıp’’ denildi. Açıklamada, ATP’nin tüm oyunculara aşı olmayı tavsiye etmeye devam ettiği de vurgulandı.

Avustralya ve Sırbistan hükümetlerinden açıklama

Kararın ardından Avustralya Başbakanı Scott Morrison’dan da bir açıklama geldi. Federal Mahkemenin kararından duyduğu memnuniyeti ifade eden Morrison, bu kararın ülkesinin sınırlarını güçlü ve Avustralyalıları güvende tutmaya yardımcı olacağını söyledi. Facebook'ta yaptığı açıklamada kararın "sağlık, güvenlik ve düzen" gerekçeleriyle alındığını belirten Morrison, kararla "kamu menfaatinin" gözetildiğini söyledi.

Avustralya Başbakanı Morrison

Mahkemenin kararından duyduğu hayal kırıklığını ifade eden Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ise kararı “skandal’’ olarak nitelendirdi. Yalnızca birkaç gün arayla iki tamamen farklı mahkeme kararına tanık olduğumuza inanamıyorum diyen Brnabic, “Bence bu, hukukun üstünlüğünün nasıl işlediğini, ya da belki de bazı ülkelerde işlemediğini demek daha doğru olur, gösteriyor’’ ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Ünlü tenisçinin COVID-19’a karşı aşı durumuna ilişkin eksik bilgi vermesi üzerine Avustralya Açık’a katılmak üzere gittiği ülkeye alınmamasıyla başlayan süreç, uluslararası kamuoyunda günlerdir yakından izleniyordu. Aşı zorunluluğuna karşı duruşuyla bilinen Djokovic, ülkeye girişte aşıdan muaf olduğuna dair özel izin belgesi göstermişti. Ancak Covid-19 aşı muafiyet belgesi kabul edilmeyen tenisçinin sınırda vizesi iptal edilmişti. Göçmenlerin kaldığı bir sığınmacı merkezine götürülen Djokovic, kararı federal mahkemeye taşımıştı.

Mahkemeden çıkan ilk kararın Djokovic lehine olması üzerine tenisçi, Avustralya Açık’ta rekorunu koruma hedefiyle korta çıkma hazırlıklarına devam etmişti. Mahkemenin ünlü sporcu lehine karar alması kimi çevrelerce "bir tür imtiyaz" olarak yorumlanırken Avustralya Göç Bakanı Alex Hawke, Sırp tenisçinin Avustralya’da bulunmasının aşı karşıtlığını güçlendirme ihtimali nedeniyle kamu düzenine bir tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Djokovic’in vizesini bir kez daha iptal etmişti. Bunun üzerine Djokovic'in avukatları tekrar federal mahkemeye başvurmuştu.

DW, Reuters, dpa/SÖ, BÖ

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