Tutuklanan 16 gazeteci "terör örgütü üyeliği" ile suçlanıyor

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 8 Haziran'da çok sayıda ev ve işyerine yapılan operasyonda gözaltına alınan çoğu gazeteci olan 22 kişiden 16'sı tutuklandı.

Sekiz günden bu yana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işlemleri devam eden gazeteciler, dün soruşturmayı yürüten savcılığa sevk edildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade alma işlemi sırasında susma haklarını kullanan gazeteciler, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından Sulh Ceza Hâkimliği'ne çıkarıldı. Sulh Ceza Hâkimliği'nde yeniden ifadeleri alınan gazeteciler, haklarındaki iddiaları reddederek, sadece gazetecilik yaptıklarını söyledi.

İfadelerin ardından, gazetecilerden Aziz Oruç, Abdurrahman Öncü, Elif Üngür, İbrahim Koyuncu, Lezgin Akdeniz, Mazlum Doğan Güler, Mehmet Ali Ertaş, Mehmet Şahin, Neşe Toprak, Ömer Çelik, Ramazan Geciken, Remziye Temel, Safiye Alagaş, Serdar Altan, Suat Doğuhan ve Zeynel Abidin Bulut tutuklandı. Gazeteciler Esmer Tunç, Mehmet Yalçın, Kadir Bayram ve iki kişi ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Gazeteciler neyle suçlanıyor?

Gazetecilere sorgu sırasında Sterk TV ve Medya Haber TV'ye ne amaçla program yaptıkları, yaptıkları programlarda kullandıkları ifadeler ve haber kaynaklarıyla yaptıkları telefon görüşmelerinin sorulduğu öğrenildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Sulh Ceza Hâkimliği'ne gönderilen tutuklama talebinde şu ifadelere yer verildi, "PKK/KCK terör örgütünün güdümünde yayın yapan Sterk TV ve Medya Haber TV isimli televizyon kanalları takip edildiğinde ilimizde bulunan şüpheli şahısların her iki televizyon kanalına program yaptıkları tespit edilmiştir."

Televizyonlara yapılan programlarda "PKK propagandası ve suç unsurları" tespit edildiğini belirten savcılık, KCK yapılanması içinde Basın Komitesi adı altında birimlerin oluşturulduğunu ve şüphelilerin de bu birime bağlı çalıştığını iddia etti. Savcılık yazısında, PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan bir kişinin "Türkiye'den uçak kalkışı olduğunda Sterk TV ve Denge Kürdistan radyosu üzerinden bilgilendirmeler yapılmaktadır" şeklinde ifadeleri de yer aldı.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'nden tutuklamalara tepki

Tutuklanan gazetecilerin meslektaşları ise bu iddiaları tamamıyla reddediyor ve sorgu sırasında sadece mesleki faaliyetlerin sorulduğunu belirtiyor. Eş Başkanı Serdar Altan ve üyeleri tutuklanan Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eş Başkanı Dicle Müftüoğlu, Türkiye'deki hukuksuzluk örneklerinden birine daha tanıklık ettiklerini belirterek, 16 meslektaşının sadece gazetecilik faaliyeti nedeniyle tutuklandıklarını belirtti. Müftüoğlu şunları söyledi:

"Bu operasyonla özgür basını, Kürt basınını susturmaya çalışıyorlar. 1990'lı yıllardan bu yana denediğiniz tüm yöntemlerle başaramadınız, bu operasyonla da başaramayacaksınız. Özgür basını susturamayacaksınız. Meslektaşlarımızı özgürlüklerinden alıkoymaya çalışıyorsunuz. Başaramayacaksınız, susturamayacaksınız."