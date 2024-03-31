Diyarbakır'da muhtarlık seçimi kavgası: Bir ölü

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde oy verme işlemi sürerken çıkan kavgada bir kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Kavgayı takip etmek üzere olay yerine giden bir gazetecinin aracına kurşun isabet etti.

Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı kırsal Ağaçlıdere mahallesinde oy verme işlemi devam ederken iki grup arasında kavga çıktı. muhtarlık seçimi nedeniyle çıktığı belirtilen kavgada taraflar taş, sopa ve silahlarla birbirine saldırdı. Kavgada bir kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Bölgeye sevk edilen iki ambulans atılan taşlar nedeniyle hasar görürken kavgayı takip etmek üzere olay yerine giden gazetecilerden birinin aracına da bir kurşunun isabet ettiği belirtildi.

Yaralılar hastaneye sevk edilirken jandarma ekiplerinin bölgedeki güvenlik önlemlerinin sürdüğü bildirildi.

AFP / SÖ,ET

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