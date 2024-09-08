Diyarbakır'da kaybolan Narin'den kötü haber geldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da kaybolan sekiz yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı. Narin 18 gündür kayıptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu" dedi. Yerlikaya, "Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun" diye ekledi.

Narin'in cansız bedeni, Güran ailesinin evine yaklaşık iki kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

Narin'in cansız bedeninin, içi taş dolu bir çuvalın içinde bulunduğu öğrenildi.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Cuma günü yeni bir ihbar üzerine bu bölgede arama çalışması başlatmıştı.

Narin, 21 Ağustos'ta kaybolmuştu.

Fotoğraf: Felat Bozarslan/DW

Özel: Tüm yönleriyle açığa çıkarılmalı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan bu yana aranan 8 yaşındaki kızımız Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını sabah saatlerinde çok büyük bir üzüntüyle öğrendim. Olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve kamuoyunun bu süreçte hızlı ve doğru bilgilendirilmesini temenni ediyorum" dedi.

Özel, "Günlerdir canlarını dişlerine takarak kendi kızlarını arar gibi bölgede faaliyet yürüten tüm güvenlik güçlerine ve sivil ekiplere yürekten teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

Narin'in kaybolmasında çelişkili kamera kaydı To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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