Diyarbakır'da kaybolan Narin'den kötü haber geldi

Diyarbakır'da kaybolan Narin'den kötü haber geldi8 Eylül 2024
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da kaybolan sekiz yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğunu açıkladı. Narin 18 gündür kayıptı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni Jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu" dedi. Yerlikaya, "Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağolsun" diye ekledi.
Narin'in cansız bedeni, Güran ailesinin evine yaklaşık iki kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.
Narin'in cansız bedeninin, içi taş dolu bir çuvalın içinde bulunduğu öğrenildi.
Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Cuma günü yeni bir ihbar üzerine bu bölgede arama çalışması başlatmıştı.
Narin, 21 Ağustos'ta kaybolmuştu.
Özel: Tüm yönleriyle açığa çıkarılmalı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan bu yana aranan 8 yaşındaki kızımız Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını sabah saatlerinde çok büyük bir üzüntüyle öğrendim. Olayın tüm yönleriyle açığa çıkarılması ve kamuoyunun bu süreçte hızlı ve doğru bilgilendirilmesini temenni ediyorum" dedi.
Özel, "Günlerdir canlarını dişlerine takarak kendi kızlarını arar gibi bölgede faaliyet yürüten tüm güvenlik güçlerine ve sivil ekiplere yürekten teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
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