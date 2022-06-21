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Diyarbakır merkezli operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yönetti
Diyarbakır merkezli operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yönetti Fotoğraf: Felat Bozarslan/DW
SuçTürkiye

Diyarbakır merkezli uyuşturucu operasyonu: 213 gözaltı

Felat Bozarslan
1 saat önce

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, 4 bin 200 polisin katılımı ile geniş kapsamlı bir uyuşturucu operasyonu başlattı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Diyarbakır'a gelerek yönettiği operasyonda 213 kişi gözaltına alındı.

https://www.dw.com/tr/diyarbak%C4%B1r-merkezli-uyu%C5%9Fturucu-operasyonu-213-ki%C5%9Fi-g%C3%B6zalt%C4%B1nda/a-62198254

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 8 aylık veri analizi çalışmasının ardından geniş kapsamlı bir uyuşturucu operasyonu başlatıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, operasyonu yönetmek üzere sabah erken saatlerde Ankara'dan Diyarbakır'a geldi. Saat 04.00 sıralarında Diyarbakır merkezli başlatılan operasyon, eşzamanlı olarak İstanbul, Bursa, Batman, Şanlıurfa, Van, Muş, Bitlis, Erzurum, Eskişehir ve Mardin'de de yapıldı.

Havadan helikopterlerin, karadan ise özel harekât timlerinin destek verdiği operasyonda 4 bin 200 polis ve 20 narkotik arama köpeği görev aldı. Operasyonda yapılan veri analizi ile belirlenen 292 şüpheliye ait 205 adreste arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, uyuşturucu madde ve yüklü miktarda para ele geçirildi.  

Operasyon nasıl başladı?

Bugün başlatılan operasyon, emniyet kaynaklarına göre Türkiye'nin en geniş kapsamlı sokak satıcısı operasyonu niteliğini taşıyor. Operasyon, 2021 yılında Diyarbakır'a atanan Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ın başlattığı "Narko-Alan" projesi ile bağlantılı olarak yapıldı. Proje kapsamında kentin değişik yerlerinde yapılan uygulamalarda elde edilen verilerin analizi ile geçen yıl bu operasyonun planları yapıldı. Narkotik uzmanları kentte hakkında adli işlem yapılan tüm uyuşturucu kullanıcıları ile mülakat yaparak, "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarının verilerini topladı. Bir merkezde toplanan verilerin işlenmesi üzerine operasyondaki hedef kişiler tespit edildi.

Organize suç örgütünün tüm üyeleri yakalandı

Yapılan veri analizleri sonucunda İran'da üretilen sentetik uyuşturucuları sınırdan geçirerek Diyarbakır ve çevre illere getiren ve bunu piyasaya süren bir organize suç örgütü tespit edildi. 8 aylık çalışma sonucunda örgütün üyeleri ve sokak satıcıları tespit edildi. Şüphelilerin tespitinin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın desteğiyle operasyona başlandı. Operasyonda şu ana kadar 292 şüpheliden 213'ü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet kaynakları, örgüt üyelerinin uyuşturucu maddeyi kadın ve çocukları da kullanarak sattıklarının tespit edildiğini belirtti.

En üst piramitte iki kadın yer alıyor

Diyarbakır polisinin yaptığı 8 aylık araştırma sonucunda uyuşturucuyu piyasaya süren organize suç örgütünü iki kadının yönettiği tespit edildi. Örgüt yöneticisi iki kadının uyuşturucu trafiği ve para transferini bizzat yönettikleri de belirtildi. Emniyet kaynakları, operasyonun Türkiye'de bu zamana kadar gerçekleştirilen en büyük sokak satıcısı operasyonlarından biri olduğunu ifade etti. Bu operasyon ile kimyasal nitelikli uyuşturucu satan şüphelilerin tamamının tek seferde yakalanmasının amaçlandığını kaydeden polis yetkilileri, operasyonun büyük oranda amacına ulaştığını kaydetti.

Soylu: Hem baronlar, hem baroniçeler yakalandı

Operasyonu yönetmek üzere Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yetkililerle birlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Operasyonun ayrıntılarını açıklayan Soylu, organize suç örgütünün tüm koordinasyonunu sağlayan tepedeki iki kadının gözaltına alındığını söyledi. Titiz bir çalışma ile başlatılan operasyonda "hem baronlar hem de baroniçelerin" yakalandığını ifade eden Soylu, "Kolay bir operasyon değildi. Bu operasyonun kendine ait özellikleri vardı. Bu operasyon projeli operasyondu. Diyarbakır'ı zehirlemeye çalışan en tepe yöneticiler olmak üzere, baronlar ve baroniçeler hepsi sabah operasyonuyla başarılı bir şekilde yakalanmışlardır" dedi.

 

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