Diyanet vakıf aracılığıyla hafızlık için 2,77 milyon TL bağış topladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, hafızlık eğitimine yönelik çalışmalarının kapsamını genişletiyor. Son olarak Aralık ayında Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) ile protokol imzalayan Diyanet, hafızlık eğitimi alan öğrencilere burs verebilmek için Ocak ayı başından bu yana 2 milyon 770 bin Türk Lirası bağış topladı.

Diyanet, üç sene önce örgün eğitimdeki öğrencilerin hafızlık eğitimi alabilmelerinin önünü açtı. "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" ilk olarak 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Ankara'daki Medine İmam Hatip Ortaokulu'nda başladı.

Ardından 2019 yılının Mayıs ayında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile bir protokol imzalandı. MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan "Okul-Kuran Kursu İşbirliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi Protokolü" ile örgün eğitime devam eden öğrencilerin hafızlık yapabilmesinin yolu açıldı.

Protokolde, projenin amacı, "örgün eğitime devam eden ve aynı zamanda hafızlık yapmak isteyen öğrencilerin hafızlık eğitimi ile hafızlık sonrası eğitim öğretim süreçlerinin etkin, verimli ve sistematik bir şekilde gerçekleştirilmesi, mesleki, akademik, sosyal, kültürel, sportif ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesi" olarak belirtiliyor.

Hafızlık eğitimini 5'inci ve 6'ncı sınıfta tamamlayan öğrenciler, aldıkları eğitimi 7'nci ve 8'inci sınıfta pekiştiriyor. Protokol, öğrencilerin hafızlık sürecinde kurslarda yatılı olarak eğitim görmelerine de imkân sağlıyor. Hafızlık belgesi alan öğrenciler, MEB tarafından belirlenen imam hatip liselerine yönlendiriliyor. Diyanet'in faaliyet raporlarına göre, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında örgün öğretimle birlikte hafızlık projesi kapsamında 14 bin 900 öğrenci, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında ise 16 bin 639 öğrenci hafızlık eğitimi aldı.

Hafızlık eğitimi alana 3 bin lira burs ve giysi yardımı

MEB ile imzalanan protokolde, "Projenin uygulanmasında maddi ve yerel imkânlardan yararlanmak ve hedeflenen amaçları gerçekleştirmek için müftülükler, üniversiteler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle işbirliği yapılabilir" ibaresi var. Bu ibare Diyanet'in dini cemaat ve vakıflarla işbirliği yapmasına olanak sağlıyor. Öğrencilere yönelik hafızlık eğitimini genişletmeye devam eden Diyanet bu kapsamda son olarak Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı (MÜSDAV) ile bir protokol imzaladı.

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"Bir Hafız Yetiştiriyorum" projesi, Diyanet'in hafızlık kurslarında eğitim gören öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere hayata geçirildi. Aralık ayında imzalanan "Bir Hafız Yetiştiriyorum Projesi İşbirliği Protokolü" çerçevesinde hafızlık eğitimi alan öğrencilere MÜSDAV tarafından bir yılda toplam 3 bin Türk Lirası burs verilecek. Öğrencilere ayrıca, dini bayramlarda giysi yardımı yapılacak.

Diyanet'in internet sitesinde yapılan açıklamada, "Üniversite sınavında akademik başarı gösteren hafızlara maddi destek sağlanması amaçlanıyor" da deniliyor.

MÜSDAV Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Atalay, burs için hayırseverlerin MÜSDAV'ın internet sitesinden bağış yapabileceklerini açıkladı. Diyanet de resmi internet sitesinde "Hafızların eğitimine katkı sağlamak isteyen vatandaşlar aşağıdaki linke tıklayarak bağış yapabilecekler" ifadesiyle "Bir Hafız Yetiştiriyorum" projesinin internet bağlantısını paylaştı. Proje kapsamında Ocak ayının başından beri 2 milyon 770 bin Türk Lirası bağış toplandı.

Bağış çağrısı: "Amel defterinizin açık kalmasına vesile olacak"

Hafızlık eğitimlerine hız kazandıran Diyanet, "Küçük Hafızlar" adlı Diyanet TV'de yayınlanan programında öğrencileri hafızlık eğitimine teşvik ediyor.

MÜSDAV'ın sitesinde yer alan bilgiye göre, yatılı ve gündüzlü Kuran kurslarında 2021-2022 eğitim-öğretim yılında hafızlık eğitimi alan öğrenci sayısı 78 bin 455. MÜSDAV'ın Instagram hesabında, "Sizler de amel defterinizin açık kalmasına vesile olacak sadaka-i cariye hükmündeki bu hayırlı projeye destek olabilirsiniz" ifadeleriyle bağış çağrısı yapılıyor. 1997 yılında Japonya'da Diyanet'le işbirliği yapmak üzere kurulan "Tokyo Camii Vakfı," 2017 yılından beri "Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfı" (MÜSDAV) adıyla hizmet veriyor. MÜSDAV'ın yazılım şirketi olan "Vakıf Global" ve turizm alanında faaliyet gösteren "Vakıf Tur" isimli iki iştiraki var.

Yıldırım: Eğitimdeki dinselleşmenin bir sonucu

Diyanet'in MEB ile imzaladığı protokolde, "6'ncı sınıftaki hafızlık eğitimi kapsamında bulunan öğrencilerin Diyanet'e bağlı Kur'an kursunda kayıtlı olmak şartıyla bir yıl eğitim öğretimlerine ara verilmesine izin verilir" deniliyor.

İstanbul Eğitim-Sen 4 No'lu Şube Başkanı Yurttaş Yıldırım'a göre, söz konusu durum pedagojik açıdan sorun teşkil ediyor. Yıldırım, "Pandemi döneminde neredeyse iki yıl yüz yüze eğitimden uzak kalmış öğrenciler bu tür protokollerle eğitimden kopartılıyor. 18 yaşına kadar çocukların yeri okuldur" diyor.

Yıldırım, Diyanet'in hafızlık eğitimi için bağış toplamasını da eleştiriyor. MEB'in Ensar Vakfı, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) gibi kuruluşlarla imzaladığı protokollerin yargı kararlarıyla iptal edildiğini hatırlatarak, "Diyanet'in bu proje üzerinden benzer vakıfların okullara tabiri caizse arka kapıdan sokulması eğitimdeki dinselleşmenin bir sonucu" diye ekliyor.

Burcu Karakaş

© Deutsche Welle Türkçe