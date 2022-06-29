Diyanet İşleri Başkanı ek göstergede zirvede

TBMM'ye gelen torba yasa teklifine göre Diyanet İşleri Başkanı'nın ek göstergesi Genelkurmay Başkanı ile aynı seviyeye geliyor. Sendikalar bu düzenlemenin adil olmadığını belirtiyor.

"Ek gösterge" ve "öğrenci affı"nın da yer aldığı torba yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunuldu.

Teklife göre en düşük emekli aylığı 3 bin liraya çıkarılacak, öğrenimini yarıda bırakan öğrencilere okula dönüş imkânı verilecek ve memurların da ek göstergelerinde 600 puanlık iyileştirme yapılacak.

Teklifte öne çıkan ayrıntılardan biri de Diyanet İşleri Başkanı'nın ek göstergesinin 8 binden 9 bine çıkması oldu. Teklife göre Diyanet İşleri Başkanı böylece Genelkurmay Başkanı ile ek göstergede aynı seviyeye geliyor.

Uygulamada olan kanunda Başbakanlık Müsteşarı (eskiden en yüksek devlet memuru idi) bakan yardımcıları ile Diyanet İşleri Başkanı'nın ek gösterge oranları aynıydı. Bu görevlerde bulunanlar 8 bin ek göstergeye sahipti.

Ancak Meclis'e son sunulan teklifle, Diyanet İşleri Başkanı'nın ek göstergesi, bu unvanların önüne geçti. Teklif yasalaşırsa Diyanet İşleri Başkanı 9 bin ek gösterge oranıyla ilk sırada yer alacak. Başbakanlık Müsteşarı, Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı, Cumhurbaşkanı Strateji ve Bütçe Başkanı ise 8 bin ek gösterge ile Diyanet'in ardından gelecek.

Diyanet İşleri Başkanı, ek gösterge oranıyla yüksek yargı başkanlarını da geçiyor. Yargıtay ve Danıştay Başkanı'nın de ek göstergesi 8 bin. Diğer yandan Genelkurmay Başkanı, 9 bin ek gösterge ile Diyanet İşleri Başkanıyla aynı konumda olacak. Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı'nın 8 bin, valilerin 7 bin 800, emniyet müdürünün ise 7 bin 600 olacak.

Protokolde de öne geçmişti

Diyanet İşleri Başkanı daha önce de devlet protokolünde 52'nci sıradan 40 sıra yükseltilerek 12'nci sıraya çıkarılmıştı. Böylece Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da devlet protokolünde Diyanet İşleri Başkanı'nın gerisine düşmüştü.

Artış herkeste aynı değil

Ek gösterge devlet memurlarının emekli olurken alacakları ikramiye ve emekli maaşlarını belirliyor. Bu durumda 30 yıllık kıdeme sahip Diyanet İşleri Başkanı'nın emekli maaşı 20 bin 50 liradan 21 bin 191 liraya çıkarken emekli ikramiyesi ise 325 bin liradan 359 bin liraya çıkmış oluyor.

Oysa aynı teklifte 30 yıllık kıdeme ve 1500 ek göstergeye sahip bir memurun 2100 ek göstergede emekli maaşında aylık 117 lira ikramiyesinde ise 4 bin liralık fark oluşması öngörülüyor.

Öğretmenlerin de dahil olduğu grupta ise ek gösterge 3 bin den 3600'e çıkartılıyor. Bu artış 30 yıllık kıdemde öğretmenler, hemşireler ve din görevlilerinin emekli maaşlarına 1234 lira ikramiyelerine ise 44 bin 500 lira artış sağlıyor.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) başta olmak üzere çok sayıda sendika ise bu teklifin diyanet işleri başkanı gibi üst düzey memurlara ayrıcalık tanıdığını düşük dereceli memurların ise mağdur olduğunu söylüyor.

Düzenlemede sadece 657 sayılı kanuna tabi çalışan 4A'lıların dahil edildiğini vurgulayan KESK Eş Başkanı Mehmet Bozgeyik, aylık bağlanma oranlarının da çoğu memur için düşük tutulduğunu ve düzelmenin çok sayıda eksiği taşıdığını söylüyor.

"Çözüm odaklı bir düzenleme olmadı"

Bozgeyik, yasa teklifinde çok sayıda memurun talebinin yok sayıldığını belirtiyor. Bozgeyik, aylığa bağlanma oranlarının yükseltilemesin gerektiğini belirterek "Bugün 30 yıl çalışan ve 1500 ek göstergeye sahip memurun emekli maaşı 4 bin 775 lira ve emekli olsa 172 bin lira ikramı alacak. Bu arkadaşımızın ek göstergesi 600 puan arttığında aylığı 4 bin 892 lira, ikramiyesi ise 176 bin liraya çıkıyor. Yani ek gösterge 3600 olana kadar bir anlam ifade etmiyor. 120 lira, 150 lira aylık artışı var. Sorunu çözmüyor maalesef. Teklifte Diyanet İşleri Başkanı, genel müdürler ve müsteşarlara baktığımızda bir ayrım olduğunu görüyoruz. Hesaplamalarımıza göre Diyanet İşleri Başkanı'nın maaşında bin liraya yakın, ikramiyesinde ise ciddi bir miktarda artış oluyor. Uzman doktorların ek göstergeleri 4 bin 200'de sabitlenmiş. Oysa onların 7 bin 200'e çıkartılması konusunda taleplerimiz vardı. Bunlar değerlendirmeye alınmamış. Özellikle adliye ve vergi daireleri gibi yerlerde çalışan memurlar için de çözüm odaklı bir düzenleme değil" değerlendirmesinde bulunuyor.

Buna göre teklifte 3600 ek göstergenin dışında tutulan büyük bir kesimde maaşlarda ve ikramiyelerde önemli bir artış öngörülmüyor. Ayrıca, belediyelerde ve diğer kuruluşlarda sözleşmeli olarak çalışan yaklaşık 565 bin kişi ve 2008'den sonra kamuda çalışmaya başlayan 1,7 milyon memur da bu düzenlemeden olması gerektiği gibi faydalanamayacak.