DIW: Almanya'da kısmi kapanmanın faturası yüksek

Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü (DIW) hesaplamalarına göre, Almanya'da 2 Kasım'da başlayacak yeni kapanma süreciekonomiye pahalıya mal olacak. DIW'in Welt am Sonntag gazetesinde yer alan analizine göre, yeni korona kısıtlamalarının farklı sektörlere maliyeti yaklaşık 19,3 milyar euroyu bulacak.

Restoran ve otellerdeki yasaklar nedeniyle gastronomi ve konaklamanın kısıtlamalardan en fazla etkilenen branşlar olacağı belirtildi.

Ülkedeki ikinci kısmi kapanma kapsamında başta restoranlar olmak üzere gastronomi alanındaki işletmeler ay sonuna kadar kapalı kalacak, eğlence ve boş zamanı değerlendirme amaçlı etkinlikler de ülke çapında yasaklanacak. Bu önlemlerden lokanta, bar ve diskoların yanı sıra tiyatro, opera, konserler, fuarlar, sinemalar ve oyun salonları gibi işletmeler de etkilenecek. Otellerde turistik amaçlı konaklamalara izin verilmeyecek.

Kısıtlamaların gastronomi ve konaklama sektöründe yaklaşık 5,8 milyar euroluk ciro kaybına yol açması beklenirken, bu rakam normal şartlar altında sektörün üç aylık kazancının yüzde 55'ine denk geliyor.

Kısmi karantinadan en çok etkilenecek ikinci branşın ise spor ve kültürel etkinlikler olması bekleniyor. Bu alanda kaybın 2,1 milyar euroyu bulabileceği hesaplanırken, perekendecilikte bu zarar 1,3 milyar euroya ulaşacak.

Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü'nün hesaplamalarına göre ekonominin motoru konumundaki sanayide de kayıplar 5,2 milyar euroyu bulacak. Diğer kayıplarınsa örneğin lojistik hizmet ve kurumsal danışmanlık hizmetleri sağlayan kuruluşlar ya da sinema salonu işletmecileri gibi farklı alanlarda görülmesi bekleniyor.

Kısmi kapanmanın istihdam piyasasına da olumsuz etkileri olacağı öngörülüyor. DIW'in tahminlerine göre, gelecek üç aylık dönemde çalışan sayısı yaklaşık 100 bin azalacak. Kısa mesai uygulanan pozisyonlar da yıl sonuna kadar 400 bin artarak 3 milyon 200 bine çıkacak.

Hastaneler krizin eşiğinde mi?

Saarland eyaletinin Başbakanı Tobias Hans, pandemi sürecinde hastanelerdeki yoğun bakım üniteleri kapasitesinin yeterli gelmeyeceği konusunda endişelerini dile getirdi. Bild am Sonntag gazetesine demeç veren Hans, "Mevcut durum alarm verici” diyerek, Almanya'daki bin 900 hastanenin çoğunda verilen hizmetin kısa bir süre sonra felç olabileceği uyarısında bulundu. Saarland eyaletinin Başbakanı Hans, "Yetersiz hastane ve sağlık personeli sayısına bir de hastalıklar nedeniyle devre dışı kalan servis ve yoğun bakım ünitelerinin eklendiğini” söyledi. Hastanelerin ekonomik açıdan da zor günler geçirdiği konusunda uyardı.

Hastanelerin durumu ilkbahardakinden daha zor

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Servis Birlikleri (DIVI) Başkanı Uwe Janssens de, bazı eyaletlerdeki hastanelerin durumun giderek kötüleştiği uyarısında bulundu. Janssesn, "Berlin'de hastanelerdeki boş yoğun bakım ünitesi kapasitesinin yüzde 14 seviyesinde” olduğunu, Bremen'de ise bu oranın yüzde 17 olduğunu belirtti. Janssens, bunun başlıca sebepleri arasında bazı hastanelerin hali hazırda mide küçültme ameliyatları ya da eklem nakli gibi rutin ameliyat programına devam etmesini gösterdi. DIVI Başkanı hekim Uwe Janssens, “Şu an karşı karşıya olunan tablonun ilk bahardakinden çok daha kritik” olduğunu söyledi.

Sınırlar açık kalacak

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da yarından itibaren ülke genelinde uygulanacak kısıtlamaların gerekliliğini savundu. Maas, diğer ülkelere göre Almanya'nın daha iyi durumda olduğunu söyledi ancak "Bizi yine de zor bir kış bekliyor” diyerek endişelerini dile getirdi. Maas kısmi kapanma çerçevesinde sınırların kapatılmasının söz konusu olmadığını kaydederken, "Bu konuda ilkbaharda gerekli kontrollerin nasıl yapılabileceği konusunda deneyim sahibi olunduğunu” söyledi.

Alman Robert Koch Enstitüsü (RKI) verilerine göre, Almanya'da korona vakaları sayısındaki artış eğilimi sürüyor. Hafta sonunda vaka takip birimlerinin verileri geç ulaştırması ve daha az test yapılması nedeniyle günlük korona vakalarının sayısı hafta içine göre daha düşük seyrediyor. Bu hafta sonu da 24 saat içindeki vaka sayısı 14 bin 177'ye ulaştı. Cuma günkü vaka sayısı ise 19 bin seviyesindeydi.

RKI'nin açıkladığı rakamlara göre son olarak 29 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken şimdiye kadar COVİD-19 nedeniyle Almanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 481 oldu. Cumartesi günü itibarıyla hastanelerin yoğun bakım servislerinde koronavirüs tedavisi gören hasta sayısıysa bin 944 iken bu kapsamda solunum desteği alan hasta sayısı da bin dört oldu.

Kısıtlamalar neleri kapsıyor?

Artan vaka sayıları nedeniyle geçen hafta Almanya'da federal hükümet ve eyalet yönetimleri yeni önlemler alınmasını kararlaştırmıştı.

Kasım ayı sonuna kadar kararlaştırılan kısıtlamalar arasında kamuya açık alanlarda yeni sosyal temas kısıtlamaları bulunuyor. Buna göre kamuya açık alanlarda en fazla iki ayrı haneden kişiler yan yana bulunabilecek, ancak kişi sayısı 10 ile sınırlı olacak.

Başta restoranlar olmak üzere gastronomi alanındaki işletmeler 2 Kasım'dan ay sonuna kadar kapalı kalacak, eğlence ve boş zamanı değerlendirme amaçlı etkinlikler de önümüzdeki haftadan itibaren Kasım sonuna kadar ülke çapında yasaklanacak. Bu önlemden lokanta, bar ve diskoların yanı sıra tiyatro, opera, konserler, fuarlar, sinemalar ve oyun salonları gibi işletmeler de etkilenecek

Perakende ve toptancılık sektörü ise hijyen kurallarına uyulması ve yığılmaların engellenmesi kaydıyla açık kalacak, satış alanlarında 10 metrekare başına bir müşteri kuralına uyulacak.

Çocuk yuvaları ve okullar ise açık kalacak, alınacak koruma önlemlerine eyalet yönetimleri karar verecek.

DW,Reuters,dpa,afp/ MK,BÖ

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