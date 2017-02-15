DİTİB'in eski yöneticisi hakkında iddianame hazırlandı

Almanya'da Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'nin (DİTİB) eski yöneticilerinden Mustafa Keskin hakkında "kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla iddianame hazırlandı. DİTİB'in Göttingen Teşkilatı eski başkanı Keskin hakkında sosyal medya hesaplarından Yahudi ve Ermenilerle ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma açılmış, Keskin şubat ayında DİTİB'deki görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

Göttingen Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Keskin hakkında dört vakada "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve bir vakada "suçu övmek" suçlamasıyla Göttingen İdare Mahkemesi'nde iddianame hazırlandığı bildirildi.

Keskin, 2015'in mayıs ayından bu yıl şubat ayına kadar olan dönemde Facebook ve WhatsApp üzerinden Yahudiler ve Ermenilere yönelik hakaret içerikli ve komplo teorileri içeren toplam beş mesaj paylaşmakla suçlanıyor.

Keskin'in davaya konu olan paylaşımlarından birinde 1981 yılında Papa II. Jean Paul'e suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca ile şimdiki Papa Françesko'nun fotoğraflarının yanında "Birilerinin Papa‘nın kafasına sıkmasına şaşırılmamalı" yorumu bulunuyor. Paylaşımın, Papa Françesko'nun "Ermeni Soykırımı 20'nci yüzyılda işlenmiş ilk soykırım" nitelemesi ardından yapıldığına dikkat çekiliyor.

Keskin'in paylaşımları, Almanya Sosyalist Gençlik Birliği "Die Falken" adlı derneğin Göttingen teşkilatı tarafından ortaya çıkarılmış, ardından Keskin hakkında soruşturma başlatılmıştı. Keskin, paylaşımlarının antisemitik olduğu suçlamasını reddetmiş, ancak 8 Şubat'ta DİTİB'deki görevinden istifa etmişti.

KNA,DW / BK,ET

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