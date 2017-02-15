 DİTİB′in eski yöneticisi hakkında iddianame hazırlandı | Almanya | DW | 30.06.2021

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Almanya

DİTİB'in eski yöneticisi hakkında iddianame hazırlandı

Almanya'da DİTİB'in eski Göttingen Teşkilat Başkanı Mustafa Keskin hakkında Yahudiler ve Ermenilerle ilgili paylaşımları nedeniyle "kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Duisburg'da Ditib'e bağlı Merkez Camii

Duisburg'da Ditib'e bağlı Merkez Camii

Almanya'da Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'nin (DİTİB) eski yöneticilerinden Mustafa Keskin hakkında "kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla iddianame hazırlandı. DİTİB'in Göttingen Teşkilatı eski başkanı Keskin hakkında sosyal medya hesaplarından Yahudi ve Ermenilerle ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle soruşturma açılmış, Keskin şubat ayında DİTİB'deki görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

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Almanya'daki en büyük Müslüman çatı örgütü Diyanet İşleri Türk islam Birliği'nin (DİTİB) KRV eyaletinde İslam dersi müfredat komisyonuna dahil edilmesi yoğun tartışmaya neden oldu. Komisyondan çıkarılması talep ediliyor.

Almanya'da sinagoglara saldırılar düzenlenmesi, Filistin ile dayanışma gösterilerinde Yahudi düşmanı sloganlar atılması tartışmaya neden oldu. Siyasetten ve Müslüman cemaatlerden kınama ve uyarı geldi.

Fransa'da meclisten geçen İslamcılıkla mücadele yasası Almanya'da son yıllarda başlayan tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Bunlardan biri Fransa'daki gibi Almanya'da da camilere siyasi etkinlik yasağı getirilmesi.

Türkiye’ye bağımlı olmakla eleştirilen Almanya’daki en büyük İslami çatı kuruluşu DİTİB’i savunan İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Kerber, genç kuşak yöneticilerin Ankara’ya mesafeli oduklarını söyledi.

Göttingen Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada Keskin hakkında dört vakada "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve bir vakada "suçu övmek" suçlamasıyla Göttingen İdare Mahkemesi'nde iddianame hazırlandığı bildirildi.

Keskin, 2015'in mayıs ayından bu yıl şubat ayına kadar olan dönemde Facebook ve WhatsApp üzerinden Yahudiler ve Ermenilere yönelik hakaret içerikli ve komplo teorileri içeren toplam beş mesaj paylaşmakla suçlanıyor.

Keskin'in davaya konu olan paylaşımlarından birinde 1981 yılında Papa II. Jean Paul'e suikast girişiminde bulunan Mehmet Ali Ağca ile şimdiki Papa Françesko'nun fotoğraflarının yanında "Birilerinin Papa‘nın kafasına sıkmasına şaşırılmamalı" yorumu bulunuyor. Paylaşımın, Papa Françesko'nun "Ermeni Soykırımı 20'nci yüzyılda işlenmiş ilk soykırım" nitelemesi ardından yapıldığına dikkat çekiliyor.

Keskin'in paylaşımları, Almanya Sosyalist Gençlik Birliği "Die Falken" adlı derneğin Göttingen teşkilatı tarafından ortaya çıkarılmış, ardından Keskin hakkında soruşturma başlatılmıştı. Keskin, paylaşımlarının antisemitik olduğu suçlamasını reddetmiş, ancak 8 Şubat'ta DİTİB'deki görevinden istifa etmişti.

 

KNA,DW / BK,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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