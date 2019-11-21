 DİTİB Almanya′da imam yetiştirmeye başladı | ALMANYA | DW | 09.01.2020

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ALMANYA

DİTİB Almanya'da imam yetiştirmeye başladı

Almanya’da son yıllarda Ankara’ya bağımlı olmakla suçlanan DİTİB bir ilke imza atarak Almanca imam eğitimine başladı. İlk etapta 22 kişiye eğitim verilecek akademiye devlet teşviki verilmedi.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen (solda) ile Federal İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Markus Kerber

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen (solda) ile Federal İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Markus Kerber

Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği (DİTİB) Almanya'da Almanca imam eğitimine başladı. Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Dahlem kentinde 22 kişiye iki yıllık eğitim verecek akademinin açılış törenine DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen ile Federal İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Markus Kerber katıldı. Türkmen, bugünün sadece DİTİB için değil, Almanya için de "tarihi bir gelişme” olduğunu söylerken, Kerber akademinin açılışının önemli bir adım olduğunu, ancak "sadece bir ilk adım” olduğunu belirtti ve "tarihi” olup olmadığını zamanın göstereceğini kaydetti.

İlk olarak 12 erkek ve 10 kadın öğrencinin eğitim göreceği akademiye girebilmek için, Almanya veya Türkiye'de ilahiyat fakültesini bitirmiş olmak gerekiyor. Eğitim, DİTİB'in verilerine göre "ağırlıklı olarak Almanca" verilecek.

Casusluk suçlamaları krize yol açmıştı

Almanya'daki imamların büyük çoğunluğu yurt dışından geliyor. Özellikle AKP hükümetiyle yoğun ilişki içinde bulunan DİTİB geçmişte ciddi eleştirilere hedef oldu. Federal Başsavcılık, Türk hükümetinin talimatıyla Almanya'daki Gülen yapılanması mensupları hakkında bilgileri Ankara'ya ilettikleri şüphesiyle DİTİB'e bağlı 19 imam hakkında 2017'de soruşturma başlatmış, ancak daha sonra soruşturma kapatılmıştı. Dönemin DİTİB Genel Sekreteri Bekir Alboğa DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada casusluk suçlamasını reddederek, "Söz konusu imamların hata yaptığını, bundan dolayı üzüntü duyduklarını” söylemişti. Özellikle bu krizden bu yana Alman siyasetçiler, DİTİB'in Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan daha bağımsız hale gelmesini talep ediyor.

Dahlem'deki eğitim merkezi DİTİB'in öz kaynakları ve bağışlarla oluşturuldu.

Dahlem'deki eğitim merkezi DİTİB'in öz kaynakları ve bağışlarla oluşturuldu.

Geçen temmuz ayında projeyle ilgili bilgi verilen basın toplantısında konuşan DİTİB temsilcileri, Almanya'da imam yetiştirilmesi ile ilgili kararın alınmasında, Türkiye'den çok fazla imamın geldiği, böylece Türk devletinin DİTİB camilerindeki nüfuzunun büyük olduğu yönündeki eleştirilerin de etkili olduğunu kaydetmişler, Genel Başkan Kazım Türkmen de, "Ne kadar çok din görevlisi yetiştirirsek Türkiye'den o kadar az gelecektir” şeklinde konuşmuştu.

İmamların maaşını Türkiye ödüyor

Dahlem'de 2014'te eski bir gençlik eğitim merkezi olan binayı satın alan DİTİB, akademiye öz kaynakları ve bağışlarla toplam bir milyon euronun üzerinde yatırım yaptığını açıkladı. 2017'de imamlara yöneltilen casusluk suçlamalarının yol açtığı krizden bu yana, federal kaynaklardan DİTİB projelerine teşvik aktarılmıyor.

DİTİB'in Almanya'da 857 camisi bulunuyor. Bu camilerde yaklaşık 1100 imam görev yapıyor. Din görevlilerinin büyük kısmı Türkiye'den atanıyor ve ortalama dört yıl görev yaptıktan sonra Türkiye'ye dönüyor. Almanya'da yetişen ve temel eğitimlerini ağırlıklı olarak Almanya'da almış olan 110 din görevlisi bulunuyor. Bu din görevlilerinin büyük kısmını ilahiyat eğitimlerini Türkiye'de görenler oluşturuyor. Ay sonuna kadar bu sayının 140 olması öngörülüyor. DİTİB bünyesinde görev yapan imamların tamamının maaşlarını ise Türkiye ödüyor.

epd, dpa/AÜ,MS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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