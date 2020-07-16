 Die Welt: Savcılık Deniz Yücel’in daha fazla ceza almasını talep ediyor | TÜRKİYE | DW | 18.07.2020

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TÜRKİYE

Die Welt: Savcılık Deniz Yücel’in daha fazla ceza almasını talep ediyor

Die Welt gazetesi savcılığın gazeteci Deniz Yücel'in beraat ettiği "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan da ceza almasını talep ederek istinaf incelemesi talep ettiğini duyurdu.

Deniz Yücel

Deniz Yücel

Die Welt gazetesi, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın gazeteci Deniz Yücel'in, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasından beraat kararına itiraz ettiğini duyurdu. Gazete, "PKK terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamasından 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası alan gazeteci Deniz Yücel hakkındaki karar hakkında savcılığın istinaf incelemesi istediğini duyurdu. Habere göre savcılık Yücel'in 2016 yılında Die Welt gazetesinde yayımlanan iki ayrı yazısında kullandığı ifadelere atıfta bulunarak, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçundan da ceza almasını talep etti.

Die Welt gazetesinin Türkiye eski muhabiri Deniz Yücel 16 Temmuz Perşembe günü İstanbul 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" ile "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarından beraat ederken, "PKK terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamasından 2 yıl 9 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi ise, Deniz Yücel'in 15 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılması yönündeydi.

Avukat Veysel Ok'tan savcılığın itirazına eleştiri  

Deniz Yücel'in avukatı Veysel Ok savcılığın itiraz başvurusunun "hukuka ve akla aykırı" olduğunu savundu. Ok, "Hiç kimse aynı gazete yazısı nedeniyle iki ayrı farklı gerekçeden cezalandırılamaz" diyerek savcılığın talebinin reddedileceğini düşündüğünü belirtti.

Veysel Ok

Veysel Ok

Bu arada Yücel'in avukatı Ok da müvekkilinin mahkumiyet kararına itiraz etti.

Yücel: Karar yasa dışı

Mahkumiyet kararının ardından DW Türkçe'ye konuşan Deniz Yücel, "Bu karar herşeyden önce yasa dışı bir karar, Anayasa Mahkemesi'nin geçen sene verdiği kararını hiçe sayan bir karar, Anayasa'ya da aykırı bir karar" diye konuşmuştu. Yücel, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) geçen yıl kendisi hakkında verdiği hak ihlali kararına işaret ederek, AYM’nin o kararında sadece tutuklanmasının kanuna aykırı olduğuna değil, ilaveten suç unsuru sayılan ve Die Welt gazetesinde yayımlanan bütün yazılarını tek tek inceledikten sonra tümünün basın özgürlüğü kapsamında değerlendirileceği hükmüne de vardığını hatırlatmıştı.

Deniz Yücel, yazdığı makale nedeniyle 14 Şubat 2017 tarihinde gözaltına alınmış ve 27 Şubat'ta tutuklanmıştı. Deniz Yücel'in tutukluluğu Türk-Alman ilişkilerinde gerilime yol açmış, Yücel Almanya'nın diplomatik girişimleri sonucu 16 Şubat 2018'de tahliye edildikten sonra Almanya’ya dönmüştü.

DW, dpa, AFP / HT,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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