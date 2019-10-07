Die Welt: Kürtler Türkiye'ye karşı daha da savunmasız bırakıldı

Die Welt gazetesinde yer alan yorumda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, ABD birliklerini Suriye'nin kuzeyinden çekmesine yönelik kararın küresel siyaset üzerindeki etkisini değerlendiriliyor:

"Trump'ın Suriye'deki Kürtleri yüzüstü bırakmasını ve Türkiye'nin (bölgeyi) işgaline giden yolu açmasınını kavrayabilmek mümkün değil. ABD'nin, Kürtleri Türkiye sınırındaki sabit askeri mevkilerini bırakmaya ikna etmiş olması nedeniyle, bu daha da ağır bir ihanet oldu. Şimdi, Türkiye'nin müdahalesine karşı daha da savunmasız bırakıldılar. Yaşananlar Trump'ın Amerikan dış politikasını param parça etmesine bir örnek teşkil ediyor. Washington böylece uluslararası politika alanında her türlü güvenirliğini kaybetti çünkü artık kimse söylenen bir sözün gerçekten bir değeri olduğuna güvenemez. Birkaç kuşaktır ABD dış politikacıları öncü bir şekilde, herkesin faydalanabildiği ve Batı'nın çıkarlarının korunduğu bir dünya düzeni oluşturdular. Donald Trump'ın umursamazlık ve düşüncesizlikle bu büyük mirası harcamasını ve Avrupalıların daha da kötüsünü engellemek için ne kadar az şey yaptığını izlemek üzücü."

Badische Zeitung'da yer alan yorumda, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine olası bir müdahalesinin siviller üzerinde neden olabileceği sorunlara dikkat çekiliyor:

"Suriye'deki insanların en son ihtiyaç duyduğu şey yeni bir savaş. Barışın sağlandığı bazı bölgelerde yıkım o kadar büyük ki, o bölgelerde yeni bir yaşam neredeyse mümkün değil. Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye'nin kuzeyine girmeyi kafasına koyduğu için yeni bir savaş tehdidi var. Her ne kadar Avrupa Birliği böyle bir operasyona karşı uyarsa da, Avrupalılar Erdoğan üzerinde bir baskı kuramayacaklarını biliyor. Yani Avrupalıların çıkışları sözde kalacak. Bu karmaşık durumun cefasını çekenler Suriye'nin kuzeyindeki siviller olacak."

Trump'ın Suriye kararı Passauer Neue Presse gazetesinde şu şekilde yorumlanıyor:

"Trump'ın hataları, şaşkın bakkalın sakarlıkları olarak görülmemeli, aksine uluslararası siyasette derin izler bırakacak, yanlış hareketler bunlar. En yeni örnek: ABD birliklerinin Suriye'nin kuzeyinden vakitsizce çekilmesi. Kendine göre zararın büyümesini engellemeye çalışırken Trump bir porselen daha kırıyor. Bu olayın en iyi yanı şu: Cumhuriyetçiler arasında da artık Beyaz Sarayı rehin alan bu çılgın çömezin kim olduğu anlaşılmışa benziyor. Görevden azil sürecine karşı tavır alanlar arasından bu sebeple ciddi kopuşlar yaşanabilir. Bu da Amerika ve dünyanın geri kalanı için sevindirici bir gelişme olur."

Westfälische Nachrichten gazetesindeki yorumda Donald Trump'ın ABD için bir risk oluşturduğu yorumu yapılıyor:

"Uyan Amerika! ABD Başkanı bir ulusun saygınlık ve inanırlığını, tam anlamıyla maskaralığa çevirmek üzere. Burada söz konusu olan Amerikan hükümetine duyulan güven ve onun Batı dünyasındaki liderlik rolünden başkası değil. (...) Donald Trump kendi absürtlük labirentlerinde giderek daha da kayboluyor. Partiye yakın olanlar arasında bile Başkan'ın en yeni Twitter gafları eleştiri oklarına hedef oldu. Ancak bu bile Cumhuriyetçilerin şişeden çıkmasına izin verdiği çılgın cinin yeniden şişeye sokulması için yeterli olmayacak."

DW/MY,GA

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